Белоруссия прекратила переговоры о поставках вакцин AstraZeneca и Pfizer

Замглавы министерства здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что ее ведомство больше не ведет переговоров с производителями вакцин против коронавируса AstraZeneca и Pfizer, сообщает «РИА Новости». Однако Минск не теряет надежды получить препарат Pfizer при участии посольства США.

«Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим», – цитирует Богдан газета «Звезда».

С октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник V». В декабре прошлого года им начали прививать медработников, а с середины марта вакцинация стала доступной для педагогов и соцработников.

25 марта Белоруссия приступила к серийному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об избыточном количестве вакцин против коронавируса в его стране и выразил готовность поделиться российским препаратом с Россией. «Мы успешно сегодня работаем, производим в месяц более полумиллиона доз. Этого предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Белоруссии. И при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее», – сказал Лукашенко.



