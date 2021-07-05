Бренд внедорожников Jeep увеличивает свою популярность среди российских клиентов

Традиционно популярный у российских клиентов Jeep Grand Cherokee продемонстрировал за первое полугодие 65-процентное увеличение объемов продаж. Если годом ранее за шесть месяцев было реализовано 266 Grand Cherokee, то в 2021-м эта модель нашла в России уже 439 покупателей.

Почти удвоились (+95%) объемы продаж культовой модели Jeep Wrangler. За шесть месяцев 2021 года на нем остановили свой выбор 289 клиентов, в то время как годом ранее их количество составило 148. При этом абсолютный рекорд за всю историю ежемесячных продаж марки на российском рынке установили Wrangler производства 2021 года – в июне такие автомобили были приобретены в количестве 68 экземпляров. Свой вклад в эту популярность внесло появление специальной лимитированной юбилейной модели Jeep Wrangler 80th Anniversary. Уникальные бейджи на кузове и в салоне, контрастные цветовые акценты, высококачественные материалы отделки, эксклюзивные детали и дополнительные современные технологии – лишь часть из особенностей внедорожников лимитированной серии.

Еще одним стимулом роста внимания к внедорожникам Wrangler стал запуск в России для этой модели специальной программы Jeep Wave®. Эта программа включает в себя широкий спектр услуг и сервисов, благодаря которым владелец может забыть о рутинных делах и сконцентрироваться на новых идеях и маршрутах.

В частности, программа подразумевает бесплатное выполнение работ по двум первым плановым техническим обслуживаниям (ТО) автомобиля в сервисном центре официального дилера Jeep, с применением оригинальных запасных частей, расходных материалов и моторного масла по спецификации производителя. Также Jeep Wave® включает в себя доставку автомобиля дилером на ТО и обратно клиенту, онлайн-одобрение кредита без платежей до 60 дней, привилегированный сервис на весь срок владения автомобилем.