Индийский платежный сервис Paytm готовит IPO на $2 млрд

Индийский платежный стартап Paytm представит акционерам план проведения IPO, который предусматривает привлечение 160 млрд рупий инвестиций (2,2 млрд долларов США) на первом этапе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой Bloomberg. Это IPO может стать рекордным для Индии.

Акционеры рассмотрят план компании 12 июля. По словам источников агентства, совет директоров Paytm принял решение начать с суммы в $2,2 млрд, однако готов увеличить объем предложения, если увидит высокий спрос со стороны потенциальных инвесторов. В этом случае Paytm может получить оценку в $24-30 млрд в ходе IPO, считают источники Bloomberg

Среди инвесторов Paytm (ранее One97 Communications Pvt) – SoftBank Group, Berkshire Hathaway и Ant Group. В результате размещения, доля Ant Group в индийской компании опустится ниже 25%, отмечают источники агенства.