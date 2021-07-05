Кремль прокомментировал возможное повышение налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обсуждении возможного повышения налогообложения, в результате которого правительство якобы планирует пополнять бюджет на 400 млрд рубле в год. Пресс-секретарь российского президента не подтвердил, но и не опроверг появившуюся ранее информацию.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», – цитируют Пескова «Ведомости».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что в правительстве обсуждается так называемая «донастройка» налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей в год.

Собеседники «Ведомостей» уточнили, что более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли через усиление налоговой нагрузки, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд рублей в правительстве рассчитывают получить от корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.

Около 100 млрд рублей должно принести совершенствование системы уплаты акцизов. В нее могут войти улучшение администрирования или введение новых сборов на новые виды алкоголя или сахаросодержащие напитки. Еще около 100 млрд, надеются в правительстве, принесет «донастройка» налогообложения состоятельных физлиц.

