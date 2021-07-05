На международном студенческом фестивале «GxP-Фест» в фармотрасли определили победителей олимпиады

На Международном студенческом фестивале «GxP-Фест-2021», который проходил 2 и 3 июля в гибридном формате, определили победителей, получивших именные годовые стипендии Евразийской Академии надлежащих практик.

Фармацевтическая олимпиада стала основным событием «GxP-Фест-2021». На конкурс была подана 141 заявка из 36 вузов России и стран ЕАЭС, а до основного этапа было допущено 99 студентов. Написание конкурсных заданий проходило в удаленном формате, за прозрачностью процесса следили наблюдатели из числа экспертов фармацевтической отрасли. Члены экспертного совета анализировали выполненные олимпиадные задания, выставляли оценки и систематизировали рейтинг, а за их работой наблюдали аудиторы компании Ernst & Young.

Победителями стали: первое место – студентка 4-го курса фармацевтического факультета Приволжского исследовательского медицинского университета Наталья Дубовская (360 тыс. рублей); второе место – аспирант 2 курса биотехнологического факультета Белорусского государственного технологического университета Яна Страх (240 тыс. рублей); третье место – аспирант 1 курса химико-фармацевтического факультета Томского политехнического университета Юлия Шабанова (180 тыс. рублей).

Победитель олимпиады Наталья Дубовская также получила главный приз фармацевтической викторины, организованной генеральным партнером мероприятия ООО «МСД Фармасьютикалс». Победителем конкурса фотографий на тему «Наука, изменившая мир» стала студентка факультета фармации Северо-Осетинского университета Светлана Хачирова.

Стремительное развитие российской фармацевтической промышленности обуславливает необходимость воспитания и развития молодых кадров, которые смогут стать достойной сменой тем, кто сейчас трудится в фармкомпаниях и на производствах, отметил директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Владислав Шестаков

«Надеюсь, что теперь вы ясно понимаете, что такое фармацевтическая отрасль, и куда вы хотите двигаться в своей профессиональной жизни. Уверен, вы найдете свое место в нашем увлекательном мире фармацевтики. Ждем вас на площадке фестиваля в следующем, 2022 году», – сказал Шестаков. Он также отметил высокий уровень участников олимпиады.

Во время фестиваля также прошли бизнес-митапы генерального партнера фестиваля ООО «МСД Фармасьютикалс» и официального партнера ООО «Амджен».

Председатель экспертного совета «GxP-Фест» Рамил Хабриев отметил, что за последние годы изменилось отношение к понятию карьерной лестницы и социальным лифтам. Такие открытые и прозрачные площадки, как «GxP-Фест», позволяют студентам эффективно находить свой вектор профессионального развития.

Организатором мероприятия выступила АНО «Евразийская Академия надлежащих практик» при поддержке Минпромторга России и ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России, а оператором стал ЦКК «С-ГРУП».

Мероприятие было поддержано компаниями-партнерами:

Генеральный партнер: ООО «МСД Фармасьютикалс»;

Официальный партнер: ООО «Амджен»;

Партнеры: ООО «Скопинфарм», ЗАО «Фармфирма «Сотекс»;

Партнеры онлайн-регистрации: ООО «Сан Фарма», АО «Нацимбио», ООО «Макиз-Фарма», АО «Генериум», ООО «Герофарм», ГК «Р-Фарм».

Официальный сайт фестиваля: https://www.gxp-academy.org/fest/