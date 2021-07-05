Олимпиада в Токио состоится, но на трибунах будет тихо

Спортсменам, которые приедут в Токио на летние Олимпийские игры, придется, как никогда, тяжело. Кроме многочисленных ограничений, связанных с ними самими, им придется приспосабливаться не только к полупустым, но, не исключено, и безмолвным трибунам.

Японские организаторы и МОК уже договорились в целях безопасности от коронавируса ограничить количество зрителей на стадионах и спортивных аренах 10 тысячами человек. Причем, все они будут японцы. Для обеспечения безопасности счастливчикам также запретят громко болеть. Выражать эмоции зрителям можно лишь при помощи аплодисментов.

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Тишина на аренах, прерываемая криками самих атлетов, станет для многих из них психологическим испытанием. Профессор психологии из университета Тафтса Сэм Соммерс уверен, что атлеты проявляют свои способности по-разному при шумных зрителях и пустых трибунах. Многим шум помогает сосредоточиться и показать более высокие результаты. Больше всего привычные условия помогают, по мнению ученых, легкоатлетам и футболистам. С другой стороны, в ряде спортивных дисциплин, где требуется концентрация внимания, например, в стрельбе или гольфе шум зрителей может спортсменам мешать.

По мнению бывшей американской пловчихи Керк Селл, завоевавшей серебряную медаль на Олимпиаде 2004 года в Афинах, проблема есть, но преувеличивать ее значение не стоит. Большинство спортсменов, уверена она, сумеют быстро приспособиться к непривычной тишине.

Кстати, атлеты не смогут, как на других Играх, поболеть за знакомых и друзей с трибун. Нарушителей этого запрета будут отправлять домой.

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Спортсменам сейчас крайне трудно просто добраться до Токио. Главная проблема для большинства участников токийской Олимпиады состоит в том, что им придется лететь окольными маршрутами ввиду отмены множества авиарейсов. В результате перелеты увеличиваются на тысячи километров.

Спортсмены с Фиджи, например, сумели добраться до международного аэропорта «Нарита» лишь на… транспортном самолете, на котором обычно перевозят не людей, а замороженные морепродукты. Все дело в том, что главная авиакомпания Fiji Airways сейчас вообще не совершает коммерческие рейсы.

Или взять двукратную олимпийскую чемпионку из Ямайки спринтера Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которой придется лететь из Кингстона сначала в Майами, затем оттуда в Лондон и только потом в Токио. В общей сложности в ходе многочасовых перелетов она преодолеет ок. 13 тыс. км и потратит почти 5 тыс. долларов.

Спортсменам, которым нелегко сейчас даже просто добраться до Токио, стоит утешаться мыслью, что организаторам Олимпиады придется куда труднее, чем им. Организовать и провести соревнования для тысяч (11 тысяч в Токио) атлетов даже в обычных условиях – очень сложная задача. Пандемия сделала ее сейчас намного, в разы сложнее.

Главной причиной, заставлявшей десятки миллионы японцев, требовать отмены Олимпиады, конечно, является пандемия и вполне обоснованные страхи, что наплыв двух-трех десятков тысяч спортсменов, тренеров и спортивных чиновников, спровоцирует новую вспышку на Японских островах.

Опасения несмотря на все заверения правительства Японии и организаторов вполне обоснованные. Несмотря на то, что большинство атлетов полностью вакцинировано и что организаторы требуют от них отрицательный ПЦР-тест, избежать приезда зараженных атлетов не удастся. Например, в июне тест на коронавирус спортсмена из Уганды, кстати, полностью вакцинированного, дал положительный результат.