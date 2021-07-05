Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян о возвращении аномальной жары

Жара, ещё недавно стоявшая на большей части территории России, наконец-то спала, но надолго ли? Оказывается – нет. Радоваться прохладе, свежему ветерку, приятной погоде очень даже рано.

Синоптики предупреждают, что аномальный зной возвращается в нашу страну и стоит подготовиться к нему хотя бы морально. А также обновить запасы солнцезащитного крема, прикупить пару новых панамок и приобрести вентилятор, кто ещё не успел.

Антициклон, который так долго изматывал нас раскалённым воздухом, никуда не ушёл на самом деле – просто произошла так называемая рециркуляция и уже совсем скоро горячие воздушные массы вновь накроют Русскую равнину, поднимая температуру на запредельные высоты.

Погода на юге России

Крым пока заливают ливневые дожди с грозами – сегодня опять «уплывает» Ялта. Такая погода, по прогнозу синоптиков, продлится до четверга. Но температурный фон будет уже потихоньку подрастать.

Если начало недели ещё будет прохладным, то уже в среду градусники покажут плюс 26. Как только дожди перестанут поливать полуостров, столбики термометров взлетят до плюс 30, а солнце высушит землю. В ближайшие выходные на всей территории полуострова будет жарко – 28-30, ясное небо и ни намека на ливни.

А вот в Сочи не все так радужно, как хотелось бы – дожди прекращаться не собирают и будет лишь небольшая передышка. Сейчас ливни пытаются смыть южный город, температура воздуха около плюс 26. К выходным потеплеет до плюс 28, в субботу даже обещают ясный день, но в воскресенье снова дожди с грозами, которые плавно перельются и на следующую неделю.

В Краснодаре погода дала небольшой перерыв жаре – сегодня градусники здесь не поднимались выше плюс 24, гремели грозы, шёл ливень. Со вторника уже начнётся подъём температурного фона, а осадки запланированы до утра четверга. А вот к входным погода подкрутит отопление и воскресенье выдаст плюс 35, погода будет стоять ясная и жарка начиная с восьмого июля.

Погода в Поволжье

В Башкирию жара начнёт возвращаться уже завтра. Сегодня же здесь шли дожди, а на градусниках было плюс 23. К воскресенью же воздух в республике прогреется до плюс 31, возможны грозы в выходные. Правда пик зноя будет недолгим, и уже на следующей неделе станет значительно свежее.

Постепенно возвращается жара в Татарстане: уже во вторник здесь прогнозируется заметный подъём – плюс 26, осадков не ожидается, а к четвергу вернутся аномально высокие плюс 30-32. В субботу и воскресенье – плюс 30-31 и грозы. Но синоптики обещают, что это ненадолго и уже в середине следующей недели на градусниках будут более приятные плюс 23-25.

В Нижнем Новгороде жарко и сухо: сегодня последний прохладный день – плюс 24, а дальше подъём температур до плюс 31. Небольшой спад ожидается на следующей неделе – плюс 27-28.

В Самару жара вернётся с четверга по воскресенье выдав на-гора плюс 30, возможные грозы. Дальше будет небольшой спад до плюс 26, но сухо и ясно. А в Саратове традиционно жарко – к 8 июля температура застынет на отметке плюс 31 и падать не собирается как минимум до середины следующей недели.

Погода в Петербурге

Не порадует погода и петербуржцев: если кто-то до сих пор наивно думает, что ясные дни, жара и солнце для Северной столицы редкость, то глубоко ошибается.

В этом году аномально высокий температурный фон задержался в городе на Неве на длительное время. Уже сегодня СПб принял на себя плюс 30 и до следующей недели планируются лишь небольшие колебания в пределах плюс 29-31. Ближе к выходным возможны грозы, но это не факт.

Небольшой спад температур возможен не ранее 20 июля – до плюс 27-28. Хочется отметить, что такая погода, помноженная на высокую влажность, переносится в Санкт-Петербурге крайне тяжело даже старожилами. Так что, если вы планируете поехать в эти дни в СПб, то по возможности перенести посещения города или постарайтесь днём поменьше передвигаться по улицам.

Погода в Москве

В Москве, по прогнозу синоптиков, подъём температурного фона начнётся уже завтра, к выходным воздух прогреется до плюс 31.

В воскресенье, как обещают метеорологи, возможна гроза, осадки, ветер небольшой до 9 метров в секунду. Тенденция к подъёму температуры продолжится и на следующей неделе. При этом плюс 30 – не предел, к следующему вторнику природа подарит уже плюс 32-33. Видимо Москва идёт на очередные температурные рекорды.

Вот такая погода нас ждет в ближайшие 7-10 дней: жара возвращается, где-то надолго, где-то на короткий период. Хотя возможно, что синоптики снова ошиблись. Может всё будет ещё более или менее приемлемо.