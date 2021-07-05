Путин пообещал Таджикистану военную помощь

Президент России Владимир Путин пообещал оказать Таджикистану военную поддержку в связи с ситуацией в соседнем Афганистане. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», – сообщает сайт российского президента.

Ранее США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана. На этом фоне движение Талибан (признано в России террористической организацией и запрещено) развивает наступление на правительственные войска и берет под свой контроль новые территории Афганистана.

Вчера, 4 июля, 94 военнослужащих Афганистана, спасаясь от талибов, укрылись на территории Таджикистана.

