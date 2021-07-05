Пять предприятий локализовали свои производства в Москве в 2021 году при поддержке правительства столицы – заммэра Ефимов

Новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики техсостояния промышленного оборудования подобрали специалисты Агентства промышленного развития Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года столичные власти помогли разместить свое производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка девяти тысяч квадратных метров. В результате компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году услугами Агентства воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 млрд рублей.

Одной из организаций, обратившейся за помощью в Агентство, стала компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания «Технекон».

«Организация оказалась в сложной ситуации. Помещение, которое они арендовали в Капотне, необходимо было освободить в течение двух месяцев. Допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу, мы не могли. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы. На данном этапе они уже оформили в собственность около 3,5 тысячи квадратных метров в комплексе зданий на Кавказском бульваре», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 млн рублей. Также на 40 человек будет увеличен штат сотрудников. На новой площадке «Технекон» будет выпускать автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативные спектроанализаторы для измерения, системы экологического мониторинга промышленных установок и многое другое.