Стоимость нефти поднялась выше 77 впервые с 2018 года

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent превысила 77 долларов США за баррель впервые с конца сентября 2018 года. За последние сутки баррель Brent прибавил в стоимости около одного доллара. Поднялась стоимость и на американскую марку нефти WTI – он также прибавила около доллара за последний день и стоит более 76 долларов за баррель (впервые с октября 2014 года), вплотную приблизившись к Brent. Ранее, как правило, разница в стоимости марок WTI и Brent составляла около 10% в пользу последней.

Рост нефтяных цен произошел на фоне неофициальных сообщений о переносе встречи министров стран ОПЕК+ на неопределенный срок. На прошлой неделе представители стран ОПЕК+ не смогли договорится об условиях продления сделки об ограничениях добычи нефти. Согласно утечкам о ходе переговоров ОПЕК+, камнем преткновения стала позиция ОАЭ, якобы настаивавшей на большем увеличении добычи. Перенос переговоров был воспринят рынком в качестве положительного сигнала – нынешнее соглашение ОПЕК+ остается в силе и есть шансы на его продление.

