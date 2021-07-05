Украину обходят газом со всех сторон

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство части газопровода-перемычки, и теперь Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Как сообщил 4 июля «Интерфакс», поставки газа по новому маршруту должны начаться 1 октября (с начала нового газового года).

Ранее строительство перемычки было отложено — в середине 2020 года в Венгрии опасались, что газовщики могут попасть под санкции США. Теперь компании сварили на границе двух стран «золотой стык», соединив проложенные по их территориям участки газопровода общей длиной 15 км.

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По газопроводу«Турецкий поток» российский газ идет через Черное море в Турцию и на юг Европы. В январе 2020 года газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. Уже в 2021 году топливо по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Теперь газ должен дойти до Венгрии и далее — до Австрии.

Сейчас реализован первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части. Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

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По сути, этот газопровод — продолжение «Турецкого потока», который через Болгарию направляет российский газ в восточную часть Европы, комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это ответвление называется «Балканский поток» и практически повторяет идеологию «Южного потока», строительство которого было приостановлено из-за санкций против России и давления на Болгарию, которая сначала отказала в строительстве.

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Украина «при деле»

Таким образом, указывает эксперт, по этому каналу Сербия, Венгрия и Австрия смогут получать газ из РФ без участия украинской ГТС. Но между тем, с транзитом через Украину не все так просто, говорит Илья Жарский. Даже полноценный запуск «Балканского потока» не позволит полностью от него отказаться.

Аналитик отметил, что строительство продолжения турецкой ветки в прошлом году затягивалось, «Газпром» подписал контракт о прокачке газа через Украину, учитывающий, в том числе, потребности стран юга Европы.

Перемычка газопровода от Сербии к Венгрии — альтернатива украинскому транзиту, которая будет дешевле для потребителей в Южной и Центральной Европе, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, важно и то, что коридор не единственный, при различных возможных перипетиях поставки будут обеспечены. Мощности газа на выходе из Чёрного моря составляют почти 16 млрд куб м в год. Для сравнения: например, Сербия покупает у «Газпрома» порядка 2-2,2 млрд куб. м, Венгрия — 8,5 – 9 млрд куб м. Для увеличения поставок нет необходимости.

В выигрыше оказывается и «Газпром», продолжает аналитик. Здесь коллизия такова. «Газпром» предполагал изначально, что при запуске полностью «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» сможет полностью отказаться от украинского транзита. Но из-за санкций против «Северного потока — 2» российская газовая компания заключила с Киевом договор на продление прокачки через Украину. В 2021 году её объём должен составить 40 млрд куб м.

Однако без «Турецкого потока» и его продолжения в Европе поставщику, вероятно, пришлось бы задействовать более масштабные объёмы для транзита, платить дополнительные средства. От этого избавляет состоявшийся накануне запуск трубы в Сербию.

Но в любом случае, Украина «при деле», минимально обозначенные в соглашении масштабы прокачки на ближайшие годы остаются, добавляет Марк Гойхман. Её потери лишь от того, что не будет прокачиваться потенциально большее количество газа.

