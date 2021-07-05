В финал конкурса лучших инженерных и технических профессий вышли 80 представителей заводов Москвы

В столице прошли финальные этапы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», где определят лучших представителей по семи инженерным и техническим специальностям, работающих на предприятиях города. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Финал конкурса «Московские мастера» по инженерно-техническим специальностям организует департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно с отраслевыми профсоюзами, а также Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей. В 2021 за звание мастера боролись представители семи профессий: токарь-универсал, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-электроник и программист.

«В этом году в финальных этапах конкурса по всем специальностям принимают участие более 80 представителей столичных заводов. Это и молодые специалисты, только начинающие свой карьерный путь, и опытные сотрудники, которые уже десятки лет работают на производствах города. Конкурс создан, чтобы отметить лучших из лучших, а также показать, что промышленные профессии – это престижное дело, требующее настоящего мастерства и творческого подхода», – подчеркнул Александр Прохоров.

В числе производств, ежегодно принимающих участие в соревнованиях по специальностям токарь, фрезеровщик и слесарь, – ведущие московские заводы: АО «ОДК», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ОАО МТЗ «ТРАНСМАШ». АО «Российские космические системы», ПАО «НПП «Импульс», АО ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» в этом году участвуют в конкурсе впервые.

В каждой из номинаций определили трех победителей: обладателей первого, второго и третьего призового места. Они будут отмечены дипломами и денежными призами. Мастеров по инженерным и техническим специальностям чествуют уже не один год. Так, конкурс для инженеров проходит с 2015 года, для программистов – с 2002 года, а лучших токарей выбирают уже в 24-й раз.

«Конкурс «Московские мастера» среди представителей инженерных профессий проводится по инициативе и рекомендации Московского международного инженерного Форума. Сегодня инженеры-электроники, технологи и конструкторы – это наиболее востребованные московскими предприятиями инженерные специальности. За время проведения конкурса в нем приняли участие работники почти 400 организаций города Москвы: как крупных предприятий, так и представителей малого и среднего бизнеса», – рассказала заместитель председателя Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей Мария Филина.

По ее словам, с победителями и участниками конкурса предыдущих лет в конфедерации поддерживают постоянную связь, привлекают их к разным форматам работы: они входят в состав конкурсной комиссии, занимаются общественной деятельностью, участвуют в работе молодежного совета в научно-технической сфере. Более того, оргкомитету всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» было предложено включить одну из инженерных специальностей в перечень его номинаций в 2021 году.