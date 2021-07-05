В Мексике начато производство «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» мексиканской фармацевтической компанией Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX).

«Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило производство российской вакцины. Препарат, произведенный в Мексике, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране. Производство вакцины «Спутник V» в Мексике было организовано РФПИ и его мексиканским партнером BIRMEX», – говорится в сообщении РФПИ.