В Москве открылась «Пятёрочка #Налету» с зоной автоматизированных покупок и коворкинга

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла новый концепт магазина с полностью автоматизированной системой покупок #Налету. На основе обратной связи гостей и результатов пилота новая #Налету объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые решения и продукты на один день». Первый подобный магазин был открыт в октябре 2020 года.

Под концепт магазин отведено сразу два этажа - на одном из которых расположился торговый зал с зоной отдыха и на втором коворкинг. Look&Feel нового магазина отличается от первой точки акцентом на близость к природе, свежесть и комфортную атмосферу.

Зона коворкинга на втором этаже оформлена в стиле лофт, где могут отдыхать и работать до 14 человек, она оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками.

Магазин торговой площадью ~100 кв. м работает круглосуточно. Ассортимент насчитывает порядка 1200 наименований товаров, он сформирован на основе анализа наиболее востребованных позиций в потребительской корзине покупателей первой

«Пятёрочки #Налету». Особый акцент сделан на готовые решения и продукты на каждый день. Из-за растущего спроса на выпечку в магазин оборудован собственной пекарней, производящей более 30 наименований свежих хлебобулочных изделий ежедневно, а кофемашина #Налету готовит до 13 видов напитков, включая чай, молочный коктейль, айс латте.

