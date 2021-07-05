В сентябре Шоу снова пойдет не так… Но только 8 раз!

300 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани непрерывно хохотали на «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» в сезоне 2018-2019, но театральная компания «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева не собирается останавливаться на достигнутом: беспрецедентно смешной спектакль с лучшими российскими комедийными артистами - настоящими мастерами театральной клоунады, открывает свой четвертый сезон блоком из 8 спектаклей, который пройдет с 21 по 26 сентября 2021 года в московском Театре МДМ, и 7 спектаклей во Дворце искусств Ленинградской области (бывшем ДК им. Горького).

«...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» создали в 2012 году британские мастера импровизации и комедии из театральной компании Mischief. Это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады, в котором нет правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.

В центре сюжета - труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета города Корнли. Они собираются сыграть премьеру самого грандиозного в истории Общества спектакля - детектива в стиле Агаты Кристи, но с первой же секунды в спектакле все идет не по плану. Долгожданная премьера оборачивается настоящей театральной катастрофой: актеры забывают реплики и пропускают свои выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. Зрителям предстоит не только стать свидетелями (и немного участниками) творящейся вакханалии, но и узнать, смогут ли горе-актеры доиграть шоу до конца.

В «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.

Всего 8 спектаклей, каждый из которых - сеанс смехотерапии, которая спасает от рутины и неопределенности нашей жизни и надолго заряжает отличным настроением!

Билеты уже доступны на официальном сайте постановки netak.show