Акции дня: бумаги «Газпрома» в тренде у трейдеров

Лучше рынка торговались акции компании «Газпром» по итогам торговой сессии на Мосбирже во вторник, 6 июля. За день бумаги подорожали на +1,19% до 294,47 рублей за акцию. В течение дня акции торговались по максимальной цене - 295,97 рублей за штуку и обновили рекорд по стоимости в этом году.

Трейдеры скупали акции на фоне растущих цен на газ в Европе. Это произошло после того, как «Газпром» не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину. При этом, по мнению экспертов, потребление газа в Европе будет расти как минимум до 2024-2025 года, а добыча уменьшаться из-за истощения источников. Привлекательности акциям «Газпрома» также добавляет перспектива по хорошим финансовым результатам по итогам второго квартала 2021 года и всего 2021 года. Трейдеры на этом фоне ожидают высокие дивиденды, так как дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 50% от скорректированной чистой прибыли.

Индекс Мосбиржи поднялся на +0,04% до 3884,3 пунктов. Индекс РТС упал на -1,18% до 1644,99 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:02 мск стоила 74,44 долларов за баррель (-3,53%). Российская валюта слабела 74,43 рублей за доллар.