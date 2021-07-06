Австрия ограничивает въезд из России

Министерство здравоохранения Австрии с 8 июля разрешило въезд в страну для россиян лишь для учебы, лечения или работы. Прибывающие из России граждане должны иметь при себе справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Однако они будут обязаны будут пройти десятидневный карантин. Избежать карантина смогут те, кто имеет прививку против коронавируса зарегистрированными в Австрии вакцинами. Российские препараты от коронавируса в Австрии не зарегистрированы.

Кроме того, МИД Австрии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за возможного введения локдауна и прекращения авиасообщения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров подписал распоряжение, согласно которому, лица, прибывающие в страну из России, Испании и Кипра, должны иметь при себе цифровой сертификат ЕС о прививке или отрицательный теста ПЦР. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда на территорию Болгарии. Это решение болгарских властей вступает в силу с 8 июля.

Сегодня, 5 июля, сообщалось, что суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции достиг 24 353 случая заражения коронавирусом, - показатель держится на данном уровне третьи сутки подряд, сообщил оперштаб. Нарастающим итогом в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло за весь период 138 579 человек, из которых за сутки от вируса скончались 654 пациента. Успешно перебороли заболевание 5 083 441 пациент, выписаны за сутки 14 540 человек. 24 июля оперштаб сообщил о 25 142 случаях заражения.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости, в столице выявлено 6557 новых заболевших. В городе выздоровели от вируса 1 188 188 пациентов, 183 143 человека продолжают болеть, 23 001 житель Москвы погиб от COVID. На втором месте по заболеваемости находится Московская область (+2651), далее следует Санкт-Петербург (+1828). В топ-5 Нижегородская область (+448), Воронежская область (+362).

