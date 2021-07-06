Диетологи рассказали, какие овощи помогают сбросить вес

Диетологи и специалисты в области питания Кейт Куфал и Лониэль Фриман рассказали изданию PopSugar, какие овощи и в каком виде лучше употреблять.

По словам экспертов, разница между вареными и свежими овощами несущественна. Однако витамины группы B и C, содержащиеся в сырых овощах, могут несколько снижать концентрацию после тушения или варки. Но это не лишает вареные овощи пользы.

«Самое главное — есть овощи! Поэтому постарайтесь выбрать оптимальный и вкусный лично для вас способ их приготовления», - рассказала Куфал.

Чемпионами среди овощей для похудания диетологи назвали брокколи, морковь, листовой салат, перец и цветную капусту, поскольку эти овощи содержат минимум крахмала. Помимо этого, врачи советуют выбирать богатые клетчаткой овощи, которые способствует насыщению, поддержанию уровня сахара в крови и, как следствие, предотвращает переедание. Достаточно клетчатки содержится в брокколи, цветной капусте, спарже и брюссельской капусте, резюмируют медики.

«При похудении очень важно не впадать в крайности и не начинать питаться одними салатными листьями», - рассказала Фриман. Она напомнила, что низкокалорийная диета опасна последующими перееданиями и, как результат, набором лишнего веса.

«Во всем важен баланс», — пояснила врач.

Эксперты рассказали, что ни в сырые, ни в приготовленные овощи не стоит добавлять высококалорийную заправку. Лучше использовать уксус или лимонный сок в салатах, а также добавлять травы или приправы для аромата.

