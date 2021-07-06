Эксперт рассказал о возможности вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированных

Вадим Покровский – директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – рассказал о возможности вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированных.

По словам эксперта, никаких оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет. При этом он уточнил, что необходимо уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечётко прописан пункт про иммунодефицит.

Напомним, накануне некоторые СМИ сообщали, что россияне, которые болеют ВИЧ, получают отказы в прививках от коронавируса из-за своего статуса.

Как подчеркнул Покровский, в последних методических указаниях по проведению вакцинации в разделе противопоказаний действительно есть «иммунодефициты», но там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция, передаёт РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что СПИД – это поздняя фаза ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно», – сказал Покровский.

В этой связи, на его взгляд, нет оснований никаких отказывать в помощи ВИЧ-инфицированным. При этом Покровский считает, что формулировка про иммунодефицит смущает врачей. Поэтому нужно опубликовать точное разъяснение от Минздрава относительно стадии ВИЧ-инфекции, того, находится ли человек на антиретровирусной терапии, какой вакциной его можно прививать.

«Я считаю, что ВИЧ-инфицированным можно прививаться «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», то есть вакцинами, которые не содержат живого вируса. Только в плане перестраховки можно ограничиться этими двумя вакцинами», – резюмировал эксперт.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса. При этом в стране зафиксирована рекордная смертность от инфекции – 737 летальных исходов, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.

В общей сложности в РФ выявлено с марта 2020 года 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека, из которых 18 411 человек выписаны из больниц за последние сутки.

