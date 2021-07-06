Экспорт чистящих средств из Москвы вырос на 4,3% в 2020 году - заммэра Ефимов

Столичный экспорт чистящих средств и мыла по итогам 2020 года составил 148,17 млн долларов, это на 4,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основа московского экспорта чистящих средств приходится на бытовую химию, в 2020 году объем поставок этой продукции за рубеж составил почти 102 млн долларов. Остальная часть экспорта включает в себя мыло, гели для душа и влажные салфетки. На них приходится 46,2 млн долларов экспортной выручки. По сравнению с 2019 годом экспорт бытовой химии вырос незначительно – на 0,3%, а вот экспорт мыла, геля для душа и влажных салфеток увеличился на 14,1%», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что в первом квартале 2021 года экспорт чистящих средств показал рост на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 39 млн долларов. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года объем увеличился на 22,8%, тогда в финансовом выражении он составлял 31,8 млн долларов.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в 2020 году бытовая химия из столицы была поставлена в 51 страну мира. Главными импортерами продукции стали страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.

«Это наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, с которыми действует множество межгосударственных торговых соглашений по взаимной интеграции экономик. Если говорить об экспорте бытовой химии в эти страны, то в Казахстан он составил 45 млн долларов, в Беларусь – 29 млн долларов, в Кыргызстан – 5,3 млн долларов. Также среди импортеров немало стран дальнего зарубежья - Израиль, Бразилия, Аргентина, Турция», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Покупателями другой крупной товарной категории, в которую входит мыло, гели для душа и влажные салфетки, стали 58 стран мира. Первые позиции среди стран-импортеров занимают Казахстан, объем экспорта в эту страну составил почти 17 млн долларов, Беларусь – 14,45 млн долларов, Кыргызстан – 2,5 млн долларов, Армения – 2 млн долларов и Узбекистан – 1,6 млн долларов.

«Также среди интересных рынков для активной торговой деятельности наши аналитики выделяют Объединенные Арабские Эмираты, по итогам 2020 года экспорт в эту страну составил 185,14 тысячи долларов, Вьетнам - 147,48 тысячи долларов и Саудовскую Аравию, с суммой импорта в 107,16 тысячи долларов. Несмотря на сравнительно небольшие показатели поставок, эти товары отправляются в регион немаленькими партиями, а значит есть узнаваемость, заинтересованность в продукте и потенциал для роста», - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.