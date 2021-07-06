Глава МИД Германии выступил за сохранения американского ядерного оружия в стране

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался за сохранение американского ядерного оружия в Германии, сообщает Deutsche Welle. «Речь идет не только о нашей собственной защите, но и о том, что мы перенимаем гарантии безопасности, в частности применительно к государствам Восточной Европы», – заявил Мас в кулуарах конференции в Мадриде в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).

При этом лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступают за вывод из Германии примерно 20 американских ядерных боеголовок, базирующихся на западе страны. В предвыборной программе социал-демократов содержатся требования к переговорам по разоружению между Россией и США «с целью окончательного вывода и уничтожения ядерного оружия, размещенного в Европе и Германии».

В июне общенациональный рейтинг преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель в партии ХДС Армина Лашета составил 29%. Рейтинг лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца составил 26%. Однако выборы канцлера ФРГ проходят не прямым голосованием, а в парламенте страны.

26 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформирована правящая коалиция.