Губернатор Нью-Йорка объявил режим ЧС

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия.

«Сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия», – написал Куомо в твиттере.

«Мы перешли от COVID к эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, а также страха и смерти, которые с этим связаны, - сказал Куомо на пресс-конференции во вторник. – Это национальная проблема, я понимаю. Но кто-то должен выступить, и кто-то должен ее решить», – заявил он позднее на пресс-конференции.

В период с 3 по 5 июля в городе Нью-Йорк был зафиксирован 21 случай стрельбы, в результате которых пострадало 26 человек.

