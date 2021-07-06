Курс доллара: рубль ждёт важные новости из США

Рубль начал новую рабочую неделю с ослабления в обеих парах.

Стартовав на Московской бирже с 73,15 к рублю и с 86,72 – к евро, вечером наша валюта ещё просела, завершив основную сессию в устойчивом минусе. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,47, что на 23 коп. дороже чем было при закрытии торгов в пятницу. Евро в это же время стоил 87,21 руб. – единая валюта ЕС укрепилась с предыдущего закрытия на 26,5 коп.

Таким образом, «россиянин» в начале недели продолжил снижение к основным резервным мировым валютам в условиях «тонкого» рынка из-за выходного дня в США. Напомним, там вчера был нерабочий день, так как ранее День независимости, который отмечали в Америке 4 июля, пришёлся на выходной.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Бабин из БКС, отметив, что для рубля вчерашний день сложился неудачно, подчеркнул, что динамика могла быть и существенно хуже.

Как напомнил эксперт, в начале торгов российская валюта снижалась на умеренно негативном внешнем фоне. Но почти сразу после старта основной сессии она смогла отыграть большую часть потерь благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

«Многие биржевые площадки вчера утром умеренно сдавали свои позиции, ускорившись на старте основной российской сессии. При этом «чёрное золото» после непродолжительного снижения, перешла к мощному росту. Давление на мировые рынки оказывали вчера более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг КНР. В ЕС же аналогичный показатель превысил прогноз, что позволило глобальным площадкам восстановиться в начале европейской сессии», — прокомментировал Бабин ситуацию на валютном рынке.

Александр Захаров из Экспобанка считает, что рубль продолжает снижаться, негативно реагируя на новости о распространении в России нового штамма коронавируса. Кроме того, как подчеркнул эксперт, против нашей валюты выступают интервенции Минфина.

«Объём покупок валюты российским финансовым ведомством может в этом месяце вырасти относительно июня. На это влияют дополнительные доходы, поступающие в казну от «чёрного золота». Анализируя все за и против, мы уверены, что в ближайшие дни ждать укрепления рубля не приходится. Более того мы прогнозируем, что доллар ещё прибавит, отправив нацвалюту к 73,50», предположил Захаров.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» видит в начале недели пару доллар-рубль в широком коридоре 71,00-74,00. По его мнению, на курсовую динамику негативно влияет факт решений по встрече ОПЕК+. Эксперт отметил, что если члены ОПЕК, а также страны, не входящие в картеж так и не примут решение, то это станет самым негативным сценарием для рубля.

Напомним, саммит ОПЕК+, который, казалось, станет обычной проформой и быстро завершится продлением действующего соглашения и утверждением уже оговоренных изменений на август, неожиданно затянулся.

Более того существует угроза, что он вообще закончится провалом, что приведёт к развалу соглашения ОПЕК+, а это обрушит сначала нефтяные котировки, а затем и рубль. Хотя вчера вечером, когда стало известно, что заседание ОПЕК+ отменено стоимость одной бочки «чёрного золота» марки Brent наоборот взлетела, впервые с 30 октября 2018 года перешагнув отметку в 77,00.

«В любом случае мы пока очень осторожно прогнозируем на ближайшие дни пару доллар-рубль в пределах 71,00-74,00», – заявил Громадин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт важные новости из США

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» также не ждёт от рубля на этой недели никаких подвигов.

«Согласно нашим прогнозам, диапазон пары доллар-рубль в ближайшие дни будет находиться в пределах 72,00-74,20. Пару евро-рубль мы ждём в коридоре 86,00-88,50», – полагает он.

При этом, по мнению целого ряда экспертов, дальнейшие перспективы рубля во многом будут зависеть от новостей из США. В частности, глобальные игроки ждут публикации протокола заседания американского Федрезерва от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 мск.

Об этом, в частности, заявил Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами». По его мнению, предстоящий протокол заседания регулятора США задаст дальнейший тон курсовой динамики.

Он напомнил, что последнее заседание удивило всех более ястребиным тоном относительно перспектив сворачивания стимулов. Однако затем последовали более голубиные комментарии спикеров Федрезерва, в том числе Джерома Пауэлла, отметил эксперт.

«Другими словами, интрига присутствует. Хотя даже ужесточение ФРС вряд ли очень сильно удивит инвесторов, но движения в валютных парах почти наверняка скажется», – резюмировал он.