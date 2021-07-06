Morrisons пала в битве за магазины

Война активов
После пяти предложений, обсуждавшихся и отвергнутых с мая 2021 года, консорциум инвесторов во главе с Fortress Investment Group, принадлежащей SoftBank Group, договорился о покупке британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets (Morrisons). Приобретение четвертой по размеру сети супермаркетов Великобритании обойдется Fortress в 6,3 млрд фунтов стерлингов (8,7 млрд). сообщил «Интерфакс».
Аакционеры Morrisons получат 252 пенса за каждую акцию плюс специальный дивиденд в размере 2 пенсов на акцию. Предложение консорциума во главе с Fortress предусматривает премию в размере около 42% к цене акций Morrisons на момент закрытия торгов 18 июня. При этом некоторые акционеры были не согласны и с этим предложением.
Между тем, война за актив развернулась нешуточная. Так, в июне Morrisons отклонила предложение о покупке за 5,52 млрд фунтов стерлингов (7,6 млрд долларов ) от американского фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Кроме того, интерес к активу проявила Apollo Global Management, которая сейчас формулирует свое предложение. Сумма предложения пока не указана.
На самом деле не до конца пока ясно — действительно ли акционеры Morrisons приняли предложение Fortress, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Еще больше запутывает информация от 3 июля, где сообщается, что акционеры сети отклонили предложение Fortress с суммой сделки в 8,7 млрд долл.
Возможно, говорит он, позиция акционеров Morrisons является стратегий для «набивания цены», поскольку на фоне слухов разных ценовых предложений с разницей сумм за контрольный пакет в 1млрд долл. подогревает интерес к бумагам компании. Так, за несколько дней в конце июня и начале июля они смогли вырасти на 12% и вчера также прибавляли свыше 1% что подогревает капитализацию компании и позволяет давить на желающих выставлять большие ценовые предложения.
Как считает Илья Жарский, тенденция поглощения крупных ритейлеров финансовыми корпорациями или консорциумами на мировом рынке — это не только реакция на пандемию, но и необходимость для дальнейшей трансформации отрасли. А ее диктует всеобщая цифровизация и уход в онлайн.
На вопрос Expert.ru—- не является ли данное поглощение проявлением той же тенденции, что и недавняя волна поглощений в сетевой рознице на российском рынке? — аналитик ответил так: «Европейский и британский рынки продуктового ритейла в отличие от российского являются "старожилами", их история развития существенно отличается от наших реалий — условно, у них было на развитие 90 лет, а у нашего рынка пока только двадцать, поэтому сравнивать сделки в области M&A по продуктовому ритейлу в России с рынком Великобритании некорректно».
Банкуют банки
И все же, указывает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, сейчас тенденции схожи в среде крупных российских и западных ритейлеров. Дорожают закупки, из-за роста себестоимости и долговой нагрузки производителей перед банками, за аренду, лизинг оборудования, дорогую транспортировку, склады.
В целом даже большим и известным розничным сетям сложнее становится управлять оперативно цепочками поставок без наращивания издержек, отмечант он, а значит, растет конечная цена товара на полках, для обеспечения уверенной рентабельности.
Но здесь есть понятные пределы, поскольку на другом конце бизнес-процесса - массовый покупатель, доходы которого упали. При росте среднего чека в магазине физические обороты падают, а за ними и прибыль.
Чтобы выдерживать конкурентное давление, угодившие в эту ловушку ритейлеры всё чаще вынуждены искать выход в создании себе подушки безопасности за счёт денег мощных инвестиционных игроков, указывает Пётр Пушкарёв. В результате, некоторых представителей розничного бизнеса подминают под себя банки, выкупая долги или предоставляя больше оборотных средств, либо происходит поглощение одних больших розничных сетей другими, то есть укрупнение, как например в России в случае «Магнита» и «Дикси».
Вопреки распространённому заблуждению, розничные сети менее других имеют интерес и склонность в кризис к завышению цен, считает аналитик. И укрупнение или скрещивание розничных сетей с банками позволяет им переписывать ценники на прилавках не так быстро, как если бы они действовали в одиночку.