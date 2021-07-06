Morrisons пала в битве за магазины

Война активов

После пяти предложений, обсуждавшихся и отвергнутых с мая 2021 года, консорциум инвесторов во главе с Fortress Investment Group, принадлежащей SoftBank Group, договорился о покупке британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets (Morrisons). Приобретение четвертой по размеру сети супермаркетов Великобритании обойдется Fortress в 6,3 млрд фунтов стерлингов (8,7 млрд). сообщил «Интерфакс».

Аакционеры Morrisons получат 252 пенса за каждую акцию плюс специальный дивиденд в размере 2 пенсов на акцию. Предложение консорциума во главе с Fortress предусматривает премию в размере около 42% к цене акций Morrisons на момент закрытия торгов 18 июня. При этом некоторые акционеры были не согласны и с этим предложением.

Между тем, война за актив развернулась нешуточная. Так, в июне Morrisons отклонила предложение о покупке за 5,52 млрд фунтов стерлингов (7,6 млрд долларов ) от американского фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Кроме того, интерес к активу проявила Apollo Global Management, которая сейчас формулирует свое предложение. Сумма предложения пока не указана.

На самом деле не до конца пока ясно — действительно ли акционеры Morrisons приняли предложение Fortress, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Еще больше запутывает информация от 3 июля, где сообщается, что акционеры сети отклонили предложение Fortress с суммой сделки в 8,7 млрд долл.

Возможно, говорит он, позиция акционеров Morrisons является стратегий для «набивания цены», поскольку на фоне слухов разных ценовых предложений с разницей сумм за контрольный пакет в 1млрд долл. подогревает интерес к бумагам компании. Так, за несколько дней в конце июня и начале июля они смогли вырасти на 12% и вчера также прибавляли свыше 1% что подогревает капитализацию компании и позволяет давить на желающих выставлять большие ценовые предложения.

Как считает Илья Жарский, тенденция поглощения крупных ритейлеров финансовыми корпорациями или консорциумами на мировом рынке — это не только реакция на пандемию, но и необходимость для дальнейшей трансформации отрасли. А ее диктует всеобщая цифровизация и уход в онлайн.

На вопрос Expert.ru—- не является ли данное поглощение проявлением той же тенденции, что и недавняя волна поглощений в сетевой рознице на российском рынке? — аналитик ответил так: «Европейский и британский рынки продуктового ритейла в отличие от российского являются "старожилами", их история развития существенно отличается от наших реалий — условно, у них было на развитие 90 лет, а у нашего рынка пока только двадцать, поэтому сравнивать сделки в области M&A по продуктовому ритейлу в России с рынком Великобритании некорректно».