На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Самолет АН-26, который следовал в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь в назначенное время, уточняется, что на борту находятся 28 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный главк МЧС.

«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа», - рассказали в МЧС.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в настоящее время направляются спасатели региональной поисково-спасательной базы. Также в сторону маршрута самолета движутся спасатели МЧС и сотрудники филиала поисково-спасательного отряда.

Оперативная группа МЧС России по краю находится в боевой готовности номер один и в любой момент готова выступить на поиски вертолета Ми-8 МЧС России. Также в готовности находятся медики на дерегионального Центра медицины катастроф. Как сообщили РИА Новости в авиакомпании «Камчатские авиалинии», крушение пока не подтверждается.

