Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены, сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании «Камчатское авиапредприятие» Алексея Храброва.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация», - подчеркнул руководитель. Он отметил, что на место трагедии самолет вылетит с утра, также начнет работать вертолет.

МЧС сообщает, что обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта и к месту возможного падения самолета оперативно следуют спасатели «в количестве 26 человек на вездеходах», рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

