Нефть незначительно дорожает после отмены встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику в пределах 2% после отмены 5 июля третьего раунда переговоров ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,44%, достигнув отметки в $77,5, августовские котировки на WTI подорожали на 2,05%, до $76,71 за баррель.

СМИ сообщают, что вчера переговоры ОПЕК+ были отменены из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. К настоящему моменту квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

«Отныне все взоры будут прикованы к потенциальным утечкам информации о том, как развиваются закрытые неофициальные переговоры», - заявили аналитики Rystad Energy. Эксперты уверены, что итоги переговоров могут дать толчок колебанию цен в любом направлении.

