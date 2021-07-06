Ситуация на рынке нефти становится все более непредсказуемой

Сейчас, во время бурного саммита ОПЕК+, вновь много говорят о нефти и дают прогнозы на цены. Не удержался от прогноза и бывший министр энергетики США (2019-21) Дэн Бруйетт, который заявил в интервью CNBC, что нефть после провального саммита ОПЕК+ «очень легко» может подняться до 100 долларов за баррель и даже еще выше. Правда, он не исключает и возможности того, что маятник качнется в противоположную сторону, и цены на нефть рухнут.

«Если соглашение по добыче не будет достигнуто,- объяснил Дэн Бруйетт,- то (нефтедобывающие) страны начнут добывать столько нефти, сколько захотят, и смогут обвалить цены».

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Участники соглашения ОПЕК+ дважды в прошедшие выходные и еще раз в понедельник не могли прийти к компромиссу и прерывали переговоры. Причем, в понедельник дату их возобновления не назвали.

Всем казалось, что перед саммитом 23 участника соглашения ОПЕК+ в целом договорились увеличить в августе и до 31 декабря добычу «черного золота» на 400 тыс. баррелей в день, а также продлить само соглашение до конца 2022 года.

Напомним, в прошлом году ОПЕК+ договорился снизить добычу с мая 2020 по конец апреля 2022 гг. почти на 10 млн б/с.

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Однако Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сначала заявили, что согласны с предложением по увеличению предложения, но возражают против продления соглашения на полтора года, а затем они еще и потребовали увеличить их квоту на увеличение добычи на последние пять месяцев года.

Против увеличения квоты ОАЭ, но главным образом базового уровня, от которого для каждого участника соглашения и рассчитывают снижение или увеличение добычи, категорически возразили неформальные лидеры ОПЕК+ Саудовская Аравия (КСА) и Россия, справедливо боясь, что такое же требование могут выдвинуть и другие участники соглашения. По состоянию на середину дня вторника компромисс найти не удалось. Причем, с каждым часом все больше скептиков, считающих, что близким в недавнем прошлом союзникам: Эр-Рияду и Абу-Даби так и не удастся его найти и соглашение ОПЕК+ прекратит свое существование.

Цены на нефть, как нетрудно догадаться, в результате такой неопределенности рванули вверх и достигли трехлетнего максимума – 77 долларов за баррель (Brent).

Комментируя прогноз Дэна Бруйетта, известный эксперт по нефти и вице-президент IHS Markit Дэн Ергин заявил, что нефть по 100 долларов за баррель развалит спрос, т.е. такую дорогую нефть никто не будет покупать, что, естественно, невыгодно нефтедобывающим странам. Поэтому он считает, что после долгих торгов Эр-Рияд и Абу-Даби все же смогут договориться. Несмотря на то, что в данном конкретном случае их позиции не совпадают, обе монархии имеют схожие цели и нуждаются в высоких доходах от продажи нефти для новых инвестиций.

Что касается США, входящих в тройку крупнейших нефтедобывающих стран, то президент Байден в отличие от своего предшественника скорее всего (по крайней мере, он неоднократно говорил об этом) отдаст предпочтение возобновляемым источникам энергии, а не нефти.

США не входят в нефтяной картель и поэтому не участвуют в переговорах о цене нефти, но, по мнению Бруйетта, они должны стать посредником в переговорах между КСА и ОАЭ.

Бывший министр энергетики США также призывает внимательно «следить за русскими», которые неформально возглавляют в соглашении ОПЕК+ не входящие в картель страны так же, как Саудовская Аравия возглавляет картель.

«Они очень хорошо умеют пользоваться разногласиями,- объяснил Бруйетт.- Если ОАЭ и Саудовская Аравия не договорятся по этому важному вопросу, то, по-моему, русские заполнят возникший вакуум».