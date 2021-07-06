Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию вырос более чем в 2,5 раза в начале 2021 года - заммэра Ефимов

Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в первом квартале 2021 года вырос более чем в 2,5 раза. Столичные производители поставили в эту страну продукцию на сумму более 410 млн долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Италию составил более 410 млн долларов, что на 157,1% больше соответствующего показателя 2020 года. Вместе с тем увеличился и товарооборот между столицей и этой европейской страной: в первом квартале 2021 года он составил почти 3,5 млрд долларов. Это на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года – тогда товарооборот достиг 3,34 млрд долларов», – рассказал заммэра.

Он добавил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за первые три месяца 2021 года также превысил аналогичный показатель 2019 года практически в три раза. По итогам трех месяцев 2019 года столица отправила в Италию продукцию несырьевого неэнергетического экспорта на сумму около 140 млн долларов.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», несырьевой неэнергетический экспорт занимает 18,6% от совокупного экспорта столицы на итальянский рынок. По итогам трех месяцев 2021 года увеличился как экспорт промышленной продукции, так и продукции агропромышленного комплекса.

Всего промышленный экспорт несырьевых неэнергетических продуктов столичных предприятий за прошедший год вырос на 158,5%, – с 157,62 млн долларов в первом квартале 2020 года до 407,46 млн долларов в этом же квартале 2021 года.

«Заметный вклад в увеличение промышленного экспорта Москвы оказали поставки фармацевтической продукции на рынок Италии. Так иммунологические продукты были поставлены на общую стоимость 34,55 млн долларов, в то время как в этом же периоде 2020 года данные поставки были в незначительном количестве», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Столичный экспорт продукции агропромышленного комплекса Москвы на итальянский рынок в первом квартале 2021 года вырос на 51,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – если в том году он составлял 2,02 млн долларов, то в этом году он увеличился до 3,05 млн долларов.

Московские компании в первом квартале 2021 года поставили на итальянский рынок несколько новых продуктов, которые не пользовались особым спросом в прошедшем году. К такой продукции, например, относится полипропилен и средства зубной гигиены. Как отмечают аналитики, товарная структура столичного экспорта продукции агропромышленного комплекса является достаточно сконцентрированной, поэтому столичным предприятиям необходимо расширять ассортимент предлагаемой итальянским потребителям продукции. Высоким спросом в данном регионе будет пользоваться не только продукция здорового питания (мюсли, отруби, хлебцы), но и кондитерские изделия, джемы, соусы и приправы, уверены в «Моспроме».

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», итальянские партнеры также заинтересованы в поставках интегральных схем и других компонентов, которые применяются в машиностроении, приборостроении и электронной промышленности.