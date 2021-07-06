Новая доменная печь ММК будет работать «за троих»

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») собирается запустить в работу в 2024 году доменную печь №11. Комплекс новой доменной печи построит люксембургская компания Paul Wurth (59,1% акций принадлежит с 2012 года немецкому машиностроительному холдингу SMS Group). В проект инвестировали 690 млн долларов.

Срок реализация проекта — 3,5 года. Это значит, что в середине 2024 года на комбинате уже появится новая домна, что позволит вывести из эксплуатации три старых печи.

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«Компания Paul Wurth является мировым лидером по проектированию и строительству доменных печей, есть уникальные технологии и новые разработки в области доменного производства, — объяснил Expert.ru представитель ПАО «ММК». — У компании есть опыт проектирования доменных печей в России, в таких предприятиях, как ПАО «НЛМК», «ЕВРАЗ». Так же компания обязалась спроектировать и построить объект в максимально сжатые сроки».

Новая «печка» — крупный инвестиционный проект, рассчитанный на резкий прирост эффективности. Ее рабочий объем составит 3,8 тысячи кубометров, а производительность достигнет 3,7 млн т чугуна в год. Действующие сейчас на предприятии три доменные печи вместе производят 3,3 млн т чугуна ежегодно.

В ПАО «ММК» ожидают увеличения прибыли в результате роста производства чугуна, но прежде всего — за счет снижения эксплуатационных затрат, меньшего расхода металлургического кокса, железа, металлошихты. Удельный расход кокса, как рассказали Expert.ru, снизится благодаря новым фурменным приборам «сифонного» типа, позволяющим поднимать температуру горячего дутья до 1300°С.

Также на новой печи будет оборудована конвейерная подача сырья на колошник к загрузочному устройству. Сохранение рабочего профиля печи в зоне с наиболее агрессивным воздействием физико-химических процессов обеспечит замкнутая система охлаждения с медными холодильниками, а газовая утилизационная бескомпрессорная турбина (ГУБТ) позволит вырабатывать дополнительно 22 МВт электроэнергии для собственных нужд предприятия.

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Не только комбинат получит выгоду от новой доменной печи

Улучшатся и экологические показатели: существенно снизятся выбросы оксидов азота NO и NO2 (NOx), CO2 и других вредных веществ благодаря бесшахтным воздухонагревателям с использованием системы подогрева воздуха и газа горения. А система сухой очистки газа уменьшит содержание пыли на выходе до не более 5 мг/нм3. После постройки печи выбросы пыли сократятся на 10%, а оксида углерода на 20%.

Новую доменную печь оборудуют замкнутым оборотным циклом водоснабжения и установят на ней системы аспирации литейных дворов, подбункерных помещений и придоменной грануляции шлака.

Современные технологии доменной печи №11 и вывод из эксплуатации трех старых печей сократит выбросы в атмосферу на 6,6 тыс. т в год, а выбросов СО2 — на 1 123 тыс. т. в год, по прогнозам ММК.

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«Ввиду того, что некоторые узлы комплекса доменной печи (такие как придоменная грануляция шлака, ГУБТ и др.) являются новыми, ранее не применявшимся на ПАО «ММК», то можно говорить, что в последующем потребуется помощь компании Paul Wurth при проведении капитальных ремонтов», — пояснил Expert.ru представитель «Магнитогорского металлургического комбината».

С 2015 года «Магнитогорский металлургический комбинат» принял новую стратегию развития в рамках проекта «Чистый город». За несколько лет на предприятии построили системы аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10 стоимостью 1,2 млрд рублей, модернизировали газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей.

Также на комбинате провели реконструкцию сероулавливающих установок в агломерационном цехе (общий объем инвестиций более 4 млрд рублей), а в июле прошлого года запустили новую аглофабрику №5, что сокращает выбросы в атмосферу на 5,6 тыс. т в год, а количество технологических отходов от аглоцеха — на 13,7 тыс. т в год.

Выбросы пыли в агломерационном производстве уменьшились в два раза, диоксида серы — в четыре раза, а бензапирена — в 16 раз, привели данные в пресс-службе ПАО «ММК».

Экологическая экономика Магнитки

В 2020 году ММК открыл после капитального ремонта доменную печь №2, в которую интегрировано современное оборудование Paul Wurth, говорится в пресс-релизе люксембургской компании. Также в период с 2017 по 2021 годы проходит реконструкция еще трех доменных печей.

К июлю 2022 года на ММК планируют запустить первый этап эксплуатации комплекса новой коксовой батареи №12. Весь комплекс должен заработать в июле 2023 года. Строительство батареи уже началось — первая свая была забита в мае 2019 года. Генеральный подрядчик и поставщик оборудования — китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. Приблизительная стоимость проекта составит 60 млрд рублей. Агрегат будет производить 2,5 млн тонн сухого кокса в год.

Новый комплекс позволит вывести из работы пять устаревших коксовых батарей (они устарели уже и физически, и морально, отметили в ММК). Благодаря этому сократятся выбросы в атмосферу: пыли — на 21%, формальдегида в 9 раз, а бензапирена в 12 раз. А в период с 2022 по 2025 годы реконструируют еще две коксовые батареи.

Затраты предприятия на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 годы составили более 58 млрд рублей. В числе прочего ММК прекратил сброс сточных вод в Магнитогорское водохранилище и стал использовать весь объем сточных вод повторно в технологических процессах.

В 2018 году Магнитогорск исключили из списка городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом, следует из государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», опубликованного на сайте Минприроды. Ни в 2019, ни в 2020 году Магнитогорск уже не входил в топ-10 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, по данным ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова».

При этом в рамках федеральной программы «Чистый воздух», нацеленного на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 крупных промышленных центрах, Магнитогорск занял высокое третье место.

В пресс-службе ММК Expert.ru cсобщили еще ряд сведений, позитивно характеризующих происходящие в Магнитогорске экологические изменения. Еще в 2017 году комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе превышал 15 единиц. В прошлом году индекс достиг 6,1 единиц. К 2025 году планируется довести индекс до уровня ниже 5 единиц.

В период с 2018 по 2025 годы ММК намерен направить на экологические проекты — более 38 млрд рублей, из них 21,7 млрд рублей выделены на воздухоохранные мероприятия. Все предпринятые экологические проекты позволят сократить к 2025 году выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. т в год.