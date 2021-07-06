Погибли все пассажиры и члены экипажа, летевшие на разбившемся на Камчатке Ан-26

Все 28 человек, которые находились на борту разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26, погибли. Среди них 22 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник в санавиации региона.

«Согласно предварительной информации, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности – 28 человек», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что обломки Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены, сообщает ТАСС.

«Да, нашли обломки самолёта. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация», - подчеркнул генеральный директор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров.

В свою очередь в региональном Управлении МЧС утверждают, что обломки самолёта обнаружили в 3,8 км от аэропорта и к месту крушения уже направляются спасатели «в количестве 26 человек на вездеходах».

Напомним, 6 июля в 05:50 мск самолёт Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь.

