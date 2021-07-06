Пострадавших от наводнений в Крыму на месяц освободят от коммунальных платежей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители республики, которые пострадали от подтоплений, на месяц – с 1 по 31 июля – освобождаются от платы за электричество и водоснабжение, сообщает «Интерфакс». «Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц – граждан Российской Федерации», – сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник.

Режим ЧС действует в Крыму с 17 июня – двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Вместе с водой города на города и поселки сошли селевые потоки. Наиболее пострадавшими населенными пунктами полуострова стали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. По предварительным данным, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей. Очередные ливни прошли в Крыму в ночь на 4 июля – на юго-западе полуострова выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов находятся в зоне подтопления, ущерб устанавливается.

