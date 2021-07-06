Правительство рассчитало минимальную зарплату на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 рублей. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с принятой в прошлом году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Согласно расчету чиновников, увеличение минимальной зарплаты затронет порядка 4,7 миллиона работников.

