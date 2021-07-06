Привитых россиян при возвращении из-за границы освободили от обязанности сдавать тест на коронавирус

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому россияне, вакцинированные от коронавируса, могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в Россию из-за границы.

С1 мая россияне, возвращающиеся из-за границы, должны были сдавать два ПЦР-теста на коронавирус.

Сегодня, 6 июля, сообщалось, что в России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. При этом в стране зафиксирована рекордная смертность от инфекции - 737 летальных исходов, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. В общей сложности в стране выявлено с марта 2020 года 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека, из которых 18 411 человек выписаны из больниц за последние сутки.

Вчера, 5 июля, сообщалось о 24 353 случая коронавируса. Наибольшее число новых заболевших выявлено в российской столице - 5 498 новых случаев COVID, 114 умерших в Москве, 6 019 пациентов выздоровели. В тройку лидеров вслед за столицей по приросту новых больных вошли Московской области (2 536) и Санкт-Петербурге (1 869). В топ-5 по суточному приросту коронавируса входят Нижегородская (+454) и Воронежская области (+370).