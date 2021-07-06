Путин и Пашинян встретятся в Москве

Глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Москве.

Об этом рассказал журналистам руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля встреча лидеров двух стран пройдёт в российской столице 7 июня.

«Завтра будет рабочий визит Пашиняна в Москву и его переговоры с Путиным», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, 20 июня в Армении состоялись досрочные парламентские выборы, которые завершились победой сторонников Никола Пашиняна. Не такой впечатляющей, как три года назад, но достаточной, чтобы посрамить тех, кто предрекал ему неминуемую политическую смерть.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Пашинян добился победы от противного».

