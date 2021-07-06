Риски толкают золото вверх, а его собственных рисков подозрительно мало

К вечеру вторника, 5 июля 2021 года, цены августовских фьючерсов на золото на Comex выросли на0,41%, до 1790,55 доллара за тройскую унцию. Рост не то чтобы впечатляющий, но довольно стабильный — уже пятую торговую сессию кряду. Стоимость металла вплотную подошло к психологически важному уровню 1800 долларов заунцию.

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Как пишет агентство «Прайм», росту, в частности, способствует снижение курса доллара и доходности трежерис. А если чуть подросшая (с 5,8% до 5,9%) в США безработица насторожит ФРС и заставит ее не спешить с повышением процентной ставки, это станет дополнительным фактором ослабления курса доллара и, напротив, поддержит цены на золото.

Упоминается среди рисков, от которых инвесторы бегут в золото, и уже набивший оскомину коронавирус. Впрочем, пандемия не мешала золоту дешеветь с начала года, в то время как сейчас в мире число случаев заболеваемости вновь снижается после небольшого роста в июне.

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«Мы сохраняем оптимистичный взгляд по золоту на горизонте 6-12 месяцев. Драгоценные металлы имеют свойство расти в цене при наличии высокой инфляции в США. Для доллара высокой является инфляция выше 3-4%, и если последнее значение на уровне 5% сохранится, то к концу года мы можем увидеть возврат золота к своим историческим максимумам. И даже выше — поскольку с учётом инфляции реальный исторический максимум находится в области 2300-2400 долларов за тройскую унцию», — говорит аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов.

Но не стоит забывать, добавляет аналитик, что, несмотря на защитные от инфляции свойства, это очень волатильный инструмент, на который серьёзное влияние оказывает динамика курса доллара к другим основным мировым валютам. В совокупности эта динамика отражается поведением такого инструмента, как «Индекс доллара», DXY. И в случае возобновления роста этого индекса, в моменте мы ещё можем увидеть локальные коррекции драгоценных металлов.

Важной датой является 13 июля, когда опубликуют свежие данные по инфляции в США. Если уровень инфляции превысит ожидания (4.7%), то есть все шансы увидеть цену за тройскую унцию выше 1820 долларов, ожидает Иван Домолазов.

Золото заметно подорожало на фоне слабости доллара, и пока этот фактор работает, поклонники драгметалла будут пробовать толкнуть цены выше, полагает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. С начала года цена на золото упала на 8%. Тут точно есть, куда восстанавливаться, говорит она, но базис для роста очень зыбкий.

Сейчас тройская унция торгуется по 1806 долларов, что технически позволяет развить восхождение до сопротивления 1808 долларов, откуда откроется дорога к 1815 долларам, указывает аналитик. При этом Анна Бодрова советует пока очень осторожно относиться к росту в золоте — конъюнктура способна перемениться в любой момент. О планомерном росте цен будем говорить, когда стоимость золота прочно встанет над уровнем 1825 долларов, утверждает она.

Хорошее начало

Начало недели выдалось для золота позитивным, и факторы поддержки для него на текущий момент остаются все теми же, соглашается сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Это опасения по поводу третьей волны пандемии и относительно низкий курс доллара вместе с падающей доходностью государственных облигаций США.

При этом фундаментально каких-либо серьезных угроз для дальнейшего роста металла сейчас не наблюдается, констатирует эксперт. Несмотря на всемирную вакцинацию, индийский штамм распространяется достаточно активно, что автоматически останавливает ФРС в его желании ужесточить монетарную политику как можно быстрее, даже несмотря на явный раскол в его рядах: около половины чиновников поддерживают «ястребиный» курс регулятора и видят возможности по урезанию программы выкупа активов уже в этом году.

При этом статистические данные из США вышли довольно противоречивыми — при росте рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч больше ожиданий, уровень безработицы поднялся до 5,9% с 5,8%. Своеобразные «качели» на рынке труда будут и дальше выступать поддержкой для золота, которое в течение июля вполне может отыграть падение от середины июня, связанное как раз с риторикой ФРС.

По словам Переславского, уровень технического сопротивления для золота сейчас находится на отметке в 1815 долларов. Если оно сможет его преодолеть, то уже на этой неделе может вырасти до 1850 долларов за тройскую унцию.