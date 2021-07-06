Россия провела военные учения в Таджикистане

Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане провела военные учения в Таджикистане с использованием ударных и транспортно-боевых вертолетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В Таджикистане в ходе летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования», – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В летно-тактическом учении задействовали два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами. Летчики отправились с аэродрома Гиссар к месту скопления живой силы условного противника, выполнив скрытый подлет к району учений. В составе боевых пар на высоте около 50 м над землей они выпустили неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-земля». «В результате авиационного удара более 15 наземных целей, имитирующих колонну автомобилей, огневые точки, схроны с оружием и боеприпасами были уничтожены», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Вчера, 6 июля, президент России Владимир Путин пообещал оказать Таджикистану военную поддержку в связи с ситуацией в соседнем Афганистане. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», – сообщает сайт российского президента.

Ранее США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана. На этом фоне движение Талибан (признано в России террористической организацией и запрещено) развивает наступление на правительственные войска и берет под свой контроль новые территории Афганистана.

Военнослужащие Афганистана, спасаясь от талибов, массово переходят границу Таджикистана.

