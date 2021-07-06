WSJ: Байден изменит санкционную политику США

Вашингтон пересматривает санкционную политику США, которая в последние годы служила Белому дому верным оружием в борьбе с противниками Америки. Вашингтон сейчас намерен действовать не в одиночку, а вместе с союзниками и стараться больше действовать точечно, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в президентской администрации.

Белый дом почти закончил глубокий анализ всей санкционной политики США и планирует опубликовать его в августе. Детали пока неизвестны, но известно, что в первую очередь планируется (и уже начато) ослабление санкционного давления на Иран.

Статья по теме: США готовят новые санкции против России

Новая санкционная политика США будет сильно отличаться от политики предыдущей администрации, которая «била» санкциями по целым секторам в экономике Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и других стран, которые могли представлять угрозу национальным интересам США.

Эти санкции ввергли иранскую и венесуэльскую экономики в серьезные кризисы и полностью разорвали практически все финансовые и торговые связи КНДР с внешним миром. Они достигли краткосрочных целей, но не выполнили главную средне- и долгосрочную задачу – не вынудили американских противников изменить политику.

В администрации Байдена считают, что санкции должны применяться вместе с дипломатическим давлением. Большое внимание в новой санкционной политике США будет уделяться взаимодействию с союзниками, чем при Трампе часто откровенно пренебрегали.

Статья по теме: Новые санкции США против суверенного долга РФ вступили в силу

«Такая работа подразумевает тесное сотрудничество с Конгрессом и зарубежными партнерами»,- объяснила в июне сенаторам Элизабет Розенберг, помощник министра финансов, в ведении которой и находятся сейчас санкции.

Сотрудники администрации Дональда Трампа, которые предпочитали бороться с Тегераном в одиночку, сейчас, как нетрудно догадаться, резко критикуют подход новой администрации к санкциям. В частности, в отношении Ирана они считают ошибочным полагаться на сотрудничество с союзниками, которые нередко проводят свою половинчатую, по мнению Вашингтона, политику, нередко не совпадающую с национальными интересами Америки.

Президентская команда в ответ на критику предшественников указывает, что скоординированная с союзниками санкционная политика усиливает политическое давление на противников США и тем самым повышает эффективность применения и санкций.

«Мы делаем акцент,- рассказал WSJ один из сотрудников администрации Байдена,- на отход от односторонних действий, которые определяли политику США последние четыре года, и будем активно работать с партнерами».

Отдельные пункты новой санкционной политики администрация Байдена уже применяет на практике. Часть санкций прежней администрации, особенно касательно внешней политики, была скоординирована с союзниками. Речь идет, например, о плане снять ключевые санкции с Ирана, если он вернется к выполнению сделки по ядерной программе 2015 года.

Удаление из санкционного списка ряда сотрудников прежней администрации ИРИ в последние недели уже вызвало жесткую критику со стороны республиканцев, которые обвиняют правительство в чересчур поспешном снятии санкций, оказывавших сильное давление на Тегеран.

Администрация Байдена стремится к сотрудничеству с западными союзниками и в вопросе санкций против Китая, России и Белоруссии.

Ослабление санкций против Ирана, кстати, способствовало ослаблению напряженности, существовавшей при Трампе между США и их европейскими партнерами. В апреле европейцы похвалили администрацию Байдена за удаление сотрудников Международного уголовного суда (ICC) из санкционного списка, куда их занесла администрация Трампа.

В мае Берлин приветствовал решение Белого дома не вводить санкции против «Северного потока 2». Причем это решение вызвало очень сильную критику не только республиканцев, которые критикуют все действия нынешнего правительства, но и многих демократов, потому что оно якобы усиливает позиции России в Европе. Сотрудники президентской администрации объясняют, что это решение продиктовано желанием Белого дома получить поддержку европейцев в совместных действиях против Росси и КНР.