СМИ сообщают о падении в море пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Пропавший на Камчатке самолёт Ан-26 упал в море, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб. В свою очередь агентство «Интерфакс, ссылаясь на собственный источник сообщает, что местные службы зафиксировали слабый радиосигнал, который, скорее всего издает аварийный радиобуй. Однако источники агентств «РИА Новости» и ТАСС пока не подтверждают этого.

Уточняется, что самолетом летела глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева, а также другие чиновники администрации Паланы, сообщают ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на собеседников. В общей сложности на борту находилось 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Сегодня в 5:50 по московскому времени самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь.

В МЧС края рассказали, что информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю днем 6 июля. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Премьер Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для расследования обстоятельств случившегося.

