В России за сутки выявили более 23 тыс. новых больных коронавирусом

В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. При этом в стране зафиксирована рекордная смертность от инфекции - 737 летальных исходов, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. В общей сложности в стране выявлено с марта 2020 года 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека, из которых 18 411 человек выписаны из больниц за последние сутки.

Вчера, 5 июля, сообщалось о 24 353 случая коронавируса. Наибольшее число новых заболевших выявлено в российской столице - 5 498 новых случаев COVID, 114 умерших в Москве, 6 019 пациентов выздоровели. В тройку лидеров вслед за столицей по приросту новых больных вошли Московской области (2 536) и Санкт-Петербурге (1 869). В топ-5 по суточному приросту коронавируса входят Нижегородская (+454) и Воронежская области (+370).

Россия продолжает занимать пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,6 млн, на третьем месте Бразилия – 18,8 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн.

