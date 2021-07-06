Стратегия национальной безопасности перенацелена с внешних угроз на внутренние

Указ о Стратегии национальной безопасности РФ, подписанный президентом Владимиром Путиным 2 июля, постулирует, что в современном мире происходит увеличение числа политических и экономических «полюсов», нарастает кризис моделей развития и усиливается нестабильность в целом. Стратегия возлагает ответственность за это на Запад и транснациональные корпорации, действия которых приводят к ослаблению международных институтов и механизмов глобальной безопасности. А одновременный рост экстремистских и радикальных настроений угрожает экономике, традиционным ценностям, правам и свободам граждан, говорится в преамбуле.

Новая Стратегия наследует своей предшественнице от 2015 года, с тем главным отличием, что на этот раз красной линией через 44-страничный документ проходят отсылки к духовно-нравственным ценностям. Эти ценности упоминаются в том числе в разделах, связанных с военной, экономической, экологической безопасностью.

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При этом оборона в буквальном смысле, как комплекс военно-технических и военно-организационных мер, в Стратегии 2021 года занимает только второе место по «оглавлению». Открывается же документ главой «Сбережение народа и развитие человеческого потенциала» — что показывает, что именно это направление государство полагает приоритетным для обеспечения национальной безопасности как минимум до 2026 года.

«Перспективы долгосрочного развития и позиционирования России в мире определяются ее внутренним потенциалом, привлекательностью системы ценностей», — подчеркивается в документе.

Моральное лидерство — на фоне кризиса западной либеральной модели, сохранение русского языка как языка международного общения названы одним из актуальных вызовов, которые стоят перед Россией, которая является одним из упомянутых геополитических полюсов.

Документ ставит цели для нашего «полюса», в том числе весьма амбициозные: укрепление внутренней стабильности, наращивание экономического, политического, военного и духовного потенциалов, лидерство в научной, инновационной, социальной и культурной областях. Выход в этих сферах на передовые позиции обеспечит укрепление обороноспособности и международного авторитета страны, уверены авторы Стратегии.

Хотя в документе сказано, что «недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества», создатели документа оптимистично оценивают вектор развития российского общества. Они указывают, что его сплоченность усиливается, растет понимание необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранения культурного и исторического наследия российского народа.

Спасти и сохранить

По сравнению со стратегией 2015 года в ее новой версии фокус смещен со внешних угроз на внутренние вызовы, главным из которых действительно является сбережение народа, подтверждает профессор кафедры национальной безопасности РАНХиГС Алевтина Шевченко.

«Это серьезнейшее изменение самого подхода к проблеме национальной безопасности России на следующие шесть лет. Официально признано, что внутренние проблемы угрожают стране и обществу сильнее, чем вызовы из-за рубежа, хотя последние тоже никуда не исчезли и в стратегии они названы», — говорит профессор.

Подготовка новой стратегии началась еще в 2019 году, и ее составители принимали во внимание главный «компас» приоритетов развития страны — ежегодные послания президента. Если до 2019 года эти послания имели очень весомое внешнеполитическое наполнение, то в послании 2020-го и особенно 2021 года акцент все сильнее переносился на именно «сбережения народа». Поэтому соответствующее смещение акцентов в новой стратегии нацбезопасности было ожидаемым, говорит Шевченко.

«При наличии давления как с внешнего контура, так и изнутри система адаптируется, переключая ресурсы с одного направления на другое, более угрожаемое в данный момент. Задачи обеспечения внешней безопасности в последние года три более или менее решены, и это дает возможность сосредоточиться на внутренних вопросах и национальных потребностях, практически в биологическом их аспекте», — указывает она.

Создатели документа в самом деле констатируют, что силовые структуры надежно обеспечивают суверенитет страны, контролируют террористические угрозы, эффективно пресекают попытки иностранного вмешательства в ее внутренние дела. Россия также продемонстрировала свою экономическую устойчивость на фоне стагнации и рецессии в наиболее развитых странах.

Культурно-цивилизационный аспект совершенно справедливо поставлен на первое место в новой Стратегии, потому что пример других стран показывает, что никакие экономические достижения не спасают нацию, если в ней сгнили базовые основы, соглашается завкафедрой культурных аспектов национальной безопасности Орловского госуниверситета Татьяна Человенко.

«Все главы Стратегии, посвященные сбережению народа и его ценностей, можно объединить одним понятием — сохранение национальной идентичности. Есть такая злая, но очень близкая к правде шутка, что Франция — это страна, в которой когда-то жили французы. Россия не собирается относиться к своей идентичности так, чтобы про нее когда-нибудь шутили похожим образом. Если Россия исчезнет как самостоятельная цивилизация, к кому тогда будет можно применять понятие национальной безопасности?» — говорит она.

В этом контексте назовем еще несколько положений стратегического документа. Угрозами в нем названы, в частности, тенденции разрушения института брака, семьи, базовых моральных норм, религиозных устоев. Стратегия рассматривает как опасности «абсолютизацию свободы личности, легализацию наркотиков, пропаганду вседозволенности и эгоизма, отрицание естественного продолжения жизни, насаждение чуждых идеалов и ценностей».

Также, задачами национальной безопасности объявлены противостояние разрыву между поколениями, национализму, ксенофобии, религиозному экстремизму, вестернизации культуры, размыванию норм русского языка и многое другое.

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Татьяна Человенко предлагает сравнить измеряемые столетиями мирные отношения христиан и мусульман в России и их вражду в Европе, чтобы понять, какую угрозу безопасности обществу несет размывание культурного кода любой нации.

«В той же Франции основная масса населения не замечает вытеснения коренного этноса пришлыми. Поражение «Национального объединения» Марин Ле Пен на последних региональных выборах доказало, что граждан этой страны очень мало беспокоят такие вещи, как постепенное превращение ее коренных жителей в меньшинство. И это общеевропейский тренд. Но если для стран внутри Евросоюза потеря этнической идентичности не несет угрозы их государственному суверенитету, для России связь между этими двумя вещами самая тесная. Мы не за консервативные ценности цепляемся, мы просто сохранить себя хотим», — говорит она.

Экономика безопасности

Хотя по структуре новая Стратегия зримо отличается от предыдущей версии 2015 года, она ей внутренне преемственна, считает доцент Института права и национальной безопасности Павел Грибов.

«Стратегии обновляются тогда, когда накапливается какая-то критическая масса изменений на международной арене и внутри страны, требующая новых подходов к обеспечению безопасности. Такая масса обычно накапливается за пять-шесть лет», — говорит он.

Стратегия нацбезопасности не является документом прямого действия, ей присуща определенная декларативность, подчеркивает эксперт. На базе «большой» стратегии министерства и ведомства корректируют свою плановую работу, уже с конкретными сроками и цифрами. «Большая» стратегия преднамеренно делается рамочной; конкретные же задачи детализируются в предметно-областных стратегиях на сроки до какого-то года — энергетической безопасности, продовольственной безопасности, военной безопасности и т.д.

Интересно прослеживать изменение содержания стратегий в длительном временном промежутке — тогда становится отчетливо видно, какие конкретно угрозы национальной безопасности наиболее злободневны для России, предлагает Грибов.

«К примеру, во всех таких документах еще с 1990-х годов постоянно одной из главных угроз называется коррупция. Иногда эта тема звучит жестче, иногда отходит на второй план, но как таковая, никогда не исчезает. Точно так же в стратегиях всегда одно из главных мест занимают вопросы социально-экономического характера. Это превосходный индикатор того, насколько успешно или неуспешно государство решает ту или иную задачу, представляющую угрозу его устойчивости», — приводит пример эксперт.

Он имеет ввиду раздел Стратегии, в котором говорится, что «растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием».

Грибов призывает не воспринимать понятие национальной безопасности как синоним понятия «сохранение суверенитета» страны. Второе, объясняет он, только одно из подмножеств первого. Именно поэтому вопросы военной безопасности в новой стратегии занимают пусть важное, но не преобладающее место.

«Во всех предыдущих стратегиях краеугольным камнем всего здания национальной безопасности также являлись социально-экономические вопросы. И это понятно — ведь, как констатируется в обсуждаемом документе, под нацбезопасностью понимается состояние защищенности страны как от внешних, так и от внутренних угроз, а с военной точки зрения Россия ощущает себя сегодня как раз наименее подверженной внешним угрозам», — напоминает эксперт.

Стратегия посвящает отдельный раздел внутренней безопасности государства, к которой отнесены такие различные области. как борьба с коррупцией, преступностью, незаконной миграцией, экстремизмом, радикализмом, влиянием подконтрольных иностранным державам организаций и даже с нарушениями правил дорожного движения. С позитивной стороны, Стратегия видит задачей развитие институтов гражданского общества. Для достижения этих целей она требует повышения эффективности от правоохранительных органов и спецслужб, а от общества — повышения доверия к этим органам.

Наука лидерства

Другими составляющими элементами Стратегии являются:

информационная безопасность, в первую очередь, нейтрализация деструктивного воздействия Интернета. В число таких задач входит, в частности, повышение защищенности российского сегмента Интернета, снижение до минимально возможного уровня количества утечек персональных данных, обеспечение приоритетного использования в информационной инфраструктуре российских технологий и оборудования;

экономическая и энергетическая безопасность с опорой на внутренний потенциал страны при сохранении открытости и сокращения доли доллара США в расчетах, создание в России благоприятной деловой среды для российских и иностранных инвесторов, поддержка российских экспортеров и противодействие недобросовестной конкуренции в их отношении. Указано, чтодля защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, необходимо «повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития»;

научно-технологическое развитие с увеличением частных инвестиций, привлечением в Россию ученых мирового уровня, и в целом — достижением Россией лидерства в ряде естественных и точных наук;

экологическая безопасность, в том числе для смягчения последствий глобальных климатических изменений. При этом отдельно указывается, что «повышенное внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата и сохранения благоприятной окружающей среды используется в качестве предлога для ограничения доступа российских компаний к экспортным рынкам, сдерживания развития российской промышленности, установления контроля над транспортными маршрутами, воспрепятствования освоению Россией Арктики».

стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество, с выделением в отдельные разделы отношений с Китаем, Индией, странами-участниками СНГ, ШОС и БРИКС. При этом отдельно выделено сохранение братских связей русского, украинского и белорусского народов. Отмечается, что Россия проводит «последовательную, независимую, многовекторную, открытую и прагматичную внешнюю политику», направленную на обеспечение устойчивости системы международных отношений.

Указ президента от 2 июля отменил действие предыдущей Стратегии национальной безопасности, принятой в 2015 году. В ней первоочередными национальными приоритетами провозглашались «укрепление обороны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности РФ». Повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны, сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей там также упоминались, но во вторую очередь.