В Кремле высказались о планах закрыть границы регионов из-за коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о планах некоторых российских регионов по перекрытию границ на фоне роста числа новых заболевших COVID-19.

По словам представителя Кремля, такой вопрос сейчас не стоит в повестке дня. Но при этом он подчеркнул, что губернаторы на местах по-прежнему обладают полномочиями самостоятельно принимать такие решение в зависимости от эпидемиологической ситуации, передаёт ТАСС.

«В некоторых регионах с учётом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жёсткие меры. В то же время такие меры, как закрытие границ – это не те меры, которые, наверное, поддерживали бы сейчас федеральные власти. Но в зависимости от развития ситуации в регионах губернаторы на местах принимают самостоятельные такие решения», – резюмировал Песков.

Напомним, ранее в СМИ появились новости, что из-за роста числа заболевших COVID-19 региональные власти готовятся к закрытию границ. Так, сообщалось, что такая мера обсуждается в Курганской области.

