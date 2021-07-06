В Марокко открылся первый магазин продуктов из России

Марокканские гастрономы

Первый магазин, специализирующийся на продовольственных товарах из России, открылся в начале июля в марокканском портовом городе Танжере, сообщили Expert.ru в Торговом представительстве РФ в Марокко. В планах представительства открытие еще нескольких небольших магазинов с российскими продуктами: в столице королевства Рабате, в Марракеше и Касабланке. Замысел состоит в том, чтобы постепенно вводить продукты питания из РФ в рацион марокканцев.

Сеть магазинов начнет развертываться в городах, где проживает российская диаспора. Ее численность — несколько тысяч человек. В российской продукции заинтересованы люди, которые получали образование в РФ и выходцы из Восточной Европы. Это начальная целевая аудитория, которая может расшириться. Коренные марокканцы также уже начали проявлять интерес к продуктам из России, рассказал заместитель торгового представителя РФ в Марокко Александр Сень.

У сети магазинов будет единое название. Оно пока не утверждено. Но уже финальный этап и разрабатывается соответствующая документация для открытия сети магазинов.

Владелец сети — марокканский предприниматель, родом из России. Он начал с продажи российских продуктов в своем онлайн-магазине с доставкой. Увидев заинтересованность марокканских потребителей, в частности — в кондитерской продукции, он обратился в Торговое представительство РФ в Марокко с просьбой наладить контакты с российскими экспортерами продовольственных товаров. (На данный момент, предприниматель не готов открыть для прессы свое имя в связи с незавершенными юридическими вопросами, сообщили Expert.ru в торговом представительстве РФ в Марокко).

«Сейчас он подбирает поставщиков для магазинов из списка, который мы ему подготовили, — отметил в разговоре с заместитель торгового представителя РФ в Марокко. — Проект находится на финальной стадии согласования. Уже открыт первый магазин. Планируется открытие нескольких магазинов в четырех крупных городах Марокко, где проживает российское сообщество. И жители Марокко также заинтересованы в российской продукции. Мы посмотрим какой будет спрос и на основе этого будем принимать решение об открытии дополнительных магазинов».

Продукция в магазинах будет разнообразная, отметил собеседник, в частности там будут продавать консервы, в том числе овощные, крупы, кондитерские изделия, мед, мороженое и другие продукты питания. Основные блюда в марокканской кухне готовятся из круп, мяса и овощей. Мясо халяль (99% населения исповедует ислам) также имеет большой потенциал на марокканском рынке.

Но с экспортом мяса сложнее: продукция сельского хозяйства в Марокко попадет под более строгое таможенное обложение. По информации из российских официальных источников, тарифные ставки на мясную продукцию могут доходить до 200%, в то время как ставки на другие продовольственные товары начинаются от 25%.

Мороженное-пирожное

Из всей российской продукции, особенно марокканцев заинтересовали российские кондитерские изделия. Излюбленные напитки жителей Марокко — магрибский мятный чай и крепкий кофе с кардамоном. Но чай имеет особенную значимость. Для гостей подача чая может приобретать церемониальную форму. С любимыми напитками марокканцы часто едят сладости — их ассортимент в Марокко широк.

Обычно сладкая продукция в Марокко стоит недорого, но не российские кондитерские изделия — их цена выше. Однако высокая цена не испугала марокканцев, и они стали интересоваться экзотическими сладостями из далекой холодной России. Это не только конфеты, но и мороженое, а также мед, появившийся на рынке Марокко совсем недавно — полгода назад.

Мед этот из Башкирии. Важным фактором в его продвижении на марокканский рынок стало наличие ветеринарного сертификата на экспортируемые из РФ в Марокко мед и продукты пчеловодства, подписанного компетентными ведомствами сторон при содействии торгпредства 1 марта 2018 года (как, следует из доклада Минпромторга, опубликованного в декабре 2020 года).

А в августе прошлого года между Россельхознадзором и Национальным агентством санитарной безопасности пищевой продукции Марокко, при содействии Торгпредства России в Марокко, подписан санитарный сертификат на экспорт российских продуктов растительного происхождения, а также пищевых продуктов, не подпадающих под применение требований об обязательной ветеринарной сертификации. Это значительно облегчило и ускорило прохождение таможенных процедур, в частности для кондитерской продукции из РФ, и сделало возможным существенный рост поставок российских товаров на марокканский рынок.

Марокканское окно в мир

Вообще же в Марокко больше привыкли к европейским продуктам. В планах торгпредства — привить культуру потребления российских продуктов питания местным жителям, сообщал торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили еще осенью прошлого года.

Эти шаги прорабатывались торгпредством давно: велись переговоры с основными игроками сферы продуктов питания в королевстве, создавалась база российских экспортеров. Эту базу продолжают увеличивать. Для региональных российских экспортеров проводятся конференции «Час с торгпредом» и «Вопрос торгпреду» в соцсетях.

Освоение рынка Марокко — это выход во франкоязычные страны. Королевство создало благоприятные условия для инвесторов. Компании, нацеленные на локализацию в Марокко, могут получить широкий спектр льгот и даже госфинансирование, объяснил глава торгового представительства России в Марокко в мае в ходе «Часа с торгпредом». Российская продукция пока не очень распространена в королевстве и у продукции из РФ высокие шансы на рынке, отмечал он.

Власти Марокко проводят политику снижения или отмены таможенных пошлин, снятие количественных и других ограничений. Королевство имеет соглашения о свободной торговле с 60 странами. Россия пока не заключила такого соглашения с Марокко, поэтому продукция в страну ввозится на общих основаниях — с уплатой пошлины в зависимости от товара.