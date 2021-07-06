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В Марокко открылся первый магазин продуктов из России

Екатерина Новикова
Корреспондент Expert.ru
6 июля 2021, 22:32

В марокканском портовом городе Танжер появился первый специализированный магазин с российскими продуктами питания, планируется открытие таких магазинов еще в трех крупных городах. Российская продукция пока почти не известна в королевстве и у экспортеров из России могут быть здесь неплохие перспективы, не говоря уже о том, что Марокко, это, по сути, ворота на рынки еще более чем полусотни стран.

Artur Widak\Zuma\TASS
Торгпредство России намерено привить марокканцам новые вкусы

Марокканские гастрономы

Первый магазин, специализирующийся на продовольственных товарах из России, открылся в начале июля в марокканском портовом городе Танжере, сообщили Expert.ru в Торговом представительстве РФ в Марокко. В планах представительства открытие еще нескольких небольших магазинов с российскими продуктами: в столице королевства Рабате, в Марракеше и Касабланке. Замысел состоит в том, чтобы постепенно вводить продукты питания из РФ в рацион марокканцев.

Сеть магазинов начнет развертываться в городах, где проживает российская диаспора. Ее численность — несколько тысяч человек. В российской продукции заинтересованы люди, которые получали образование в РФ и выходцы из Восточной Европы. Это начальная целевая аудитория, которая может расшириться. Коренные марокканцы также уже начали проявлять интерес к продуктам из России, рассказал заместитель торгового представителя РФ в Марокко Александр Сень.

У сети магазинов будет единое название. Оно пока не утверждено. Но уже финальный этап и разрабатывается соответствующая документация для открытия сети магазинов. 

Владелец сети — марокканский предприниматель, родом из России. Он начал с продажи российских продуктов в своем онлайн-магазине с доставкой. Увидев заинтересованность марокканских потребителей, в частности — в кондитерской продукции, он обратился в Торговое представительство РФ в Марокко с просьбой наладить контакты с российскими экспортерами продовольственных товаров. (На данный момент, предприниматель не готов открыть для прессы свое имя в связи с незавершенными юридическими вопросами, сообщили Expert.ru в торговом представительстве РФ в Марокко). 

«Сейчас он подбирает поставщиков для магазинов из списка, который мы ему подготовили, — отметил в разговоре с заместитель торгового представителя РФ в Марокко. — Проект находится на финальной стадии согласования. Уже открыт первый магазин. Планируется открытие нескольких магазинов в четырех крупных городах Марокко, где проживает российское сообщество. И жители Марокко также заинтересованы в российской продукции. Мы посмотрим какой будет спрос и на основе этого будем принимать решение об открытии дополнительных магазинов». 

Продукция в магазинах будет разнообразная, отметил собеседник, в частности там будут продавать консервы, в том числе овощные, крупы, кондитерские изделия, мед, мороженое и другие продукты питания. Основные блюда в марокканской кухне готовятся из круп, мяса и овощей. Мясо халяль (99% населения исповедует ислам) также имеет большой потенциал на марокканском рынке. 

Но с экспортом мяса сложнее: продукция сельского хозяйства в Марокко попадет под более строгое таможенное обложение. По информации из российских официальных источников, тарифные ставки на мясную продукцию могут доходить до 200%, в то время как ставки на другие продовольственные товары начинаются от 25%.

Мороженное-пирожное

Из всей российской продукции, особенно марокканцев заинтересовали российские кондитерские изделия. Излюбленные напитки жителей Марокко — магрибский мятный чай и крепкий кофе с кардамоном. Но чай имеет особенную значимость. Для гостей подача чая может приобретать церемониальную форму. С любимыми напитками марокканцы часто едят сладости — их ассортимент в Марокко широк. 

Обычно сладкая продукция в Марокко стоит недорого, но не российские кондитерские изделия — их цена выше. Однако высокая цена не испугала марокканцев, и они стали интересоваться экзотическими сладостями из далекой холодной России. Это не только конфеты, но и мороженое, а также мед, появившийся на рынке Марокко совсем недавно — полгода назад.

Мед этот из Башкирии. Важным фактором в его продвижении на марокканский рынок стало наличие ветеринарного сертификата на экспортируемые из РФ в Марокко мед и продукты пчеловодства, подписанного компетентными ведомствами сторон при содействии торгпредства 1 марта 2018 года (как, следует из доклада Минпромторга, опубликованного в декабре 2020 года).  

А в августе прошлого года между Россельхознадзором и Национальным агентством санитарной безопасности пищевой продукции Марокко, при содействии Торгпредства России в Марокко, подписан санитарный сертификат на экспорт российских продуктов растительного происхождения, а также пищевых продуктов, не подпадающих под применение требований об обязательной ветеринарной сертификации. Это значительно облегчило и ускорило прохождение таможенных процедур, в частности для кондитерской продукции из РФ, и сделало возможным существенный рост поставок российских товаров на марокканский рынок.

Марокканское окно в мир

Вообще же в Марокко больше привыкли к европейским продуктам. В планах торгпредства — привить культуру потребления российских продуктов питания местным жителям, сообщал торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили еще осенью прошлого года.

Эти шаги прорабатывались торгпредством давно: велись переговоры с основными игроками сферы продуктов питания в королевстве, создавалась база российских экспортеров. Эту базу продолжают увеличивать. Для региональных российских экспортеров проводятся конференции «Час с торгпредом» и «Вопрос торгпреду» в соцсетях.

Освоение рынка Марокко — это выход во франкоязычные страны. Королевство создало благоприятные условия для инвесторов. Компании, нацеленные на локализацию в Марокко, могут получить широкий спектр льгот и даже госфинансирование, объяснил глава торгового представительства России в Марокко в мае в ходе «Часа с торгпредом». Российская продукция пока не очень распространена в королевстве и у продукции из РФ высокие шансы на рынке, отмечал он.

Власти Марокко проводят политику снижения или отмены таможенных пошлин, снятие количественных и других ограничений. Королевство имеет соглашения о свободной торговле с 60 странами. Россия пока не заключила такого соглашения с Марокко, поэтому продукция в страну ввозится на общих основаниях — с уплатой пошлины в зависимости от товара.