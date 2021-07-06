В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться

Оксана Драпкина – главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике – рассказала, кому можно делать ревакцинацию против COVID-19 любой вакциной.

«Повторная вакцинация показана тем, кто переболел коронавирусом более 6 месяцев назад, а также повторная вакцинация показана тем, кто вакцинировался тоже более 6 месяцев назад», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что благодаря вакцинации инфекции не беспокоят людей, а наша система диспансеризации направлена только на выявление неинфекционных заболеваний.

«Хочу напомнить всем, что сейчас мы забыли о многих инфекциях исключительно благодаря тому, что появились вакцины», – рассказа Драпкина.

Также специалист подчеркнула, что если после полного цикла вакцинации от COVID-19 нет антител, привиться повторно надо через шесть месяцев.

«Если нет антительного ответа, то через шесть месяцев надо делать повторную вакцинацию», – резюмировала главный внештатный специалист Минздрава.

Ранее сообщалось, что Вадим Покровский – директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – рассказал о возможности вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированных.

По словам эксперта, никаких оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет. При этом он уточнил, что необходимо уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечётко прописан пункт про иммунодефицит.