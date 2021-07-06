Володин заявил, что Путин должен находиться у власти «как можно дольше» ради людей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при действующем президенте Владимире Путине Россия станет сильнее, а люди будут жить лучше, поэтому нужно сделать все, чтобы он оставался на посту «как можно дольше», цитирует парламентария ТАСС.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — заявил Володин, который считает, что Путина на сегодня является самым сильным политиком в мире. При этом Володин добавил, что сам он никогда не хотел бы стать президентом.

Действующий глава государства Владимир Путин занял пост президента России в 2000 году вслед за ушедшим в отставку Борисом Ельциным.

Путин находился в этой должности до 2008 г., затем на 4 года главой государства стал Дмитрий Медведев. С 2012 г. по настоящее время Путин снова занимает пост президента России. Очередные президентские выборы должны состояться в 2024 году и, согласно внесенным поправкам в Конституцию РФ, в случае победы на выборах Путин сможет баллотироваться еще на два срока и оставаться у власти до 2036 г.

