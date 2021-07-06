ВТБ сообщает об увеличении на треть выдачи ипотеки

ВТБ сообщил, что в первом полугодии текущего года увеличил ипотечный портфель на 8%, а объем выдач жилищных кредитов вырос на треть, сообщает «Интрефакс».

Уточняется, что за указанный период банк выдал более 166 тысяч жилищных кредитов на 516 млрд рублей, чем за аналогичный период прошлого года. За год ипотечный портфель ВТБ вырос до 2,15 трлн рублей или на 8%.

Наибольшее число ипотечных кредитов ВТБ выдал в июне текущего года, приблизительно в 1,5 раза больше, чем годом ранее в сравнении с июнем прошлого года. Продажи выросли и относительно потребительских кредитов, - банк оформил более 34 тысяч кредитов на 114 млрд рублей.

Показатель стал лучшим для банка за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой.

«Летом спрос на ипотеку традиционно снижается, но нынешний год стал исключением. Продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% - апреля и более чем на 20% - марта», - прокомментировал статистику вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Он считает данный результат логичным завершением «трендов первого полугодия - в частности, ожиданий по окончанию госпрограммы и повышению ставок».

На первом месте среди регионов по объему выданных кредитов банком стали Москва и область (191,3 млрд рублей), далее следует Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 млрд рублей), Новосибирская область (19,7 млрд), республика Татарстан (16,1 млрд) и Свердловская область (14,2 млрд).

