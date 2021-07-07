Акции дня: бумаги НЛМК вышли в лидеры торгов

Акции металлургической компании НЛМК пользовались спросом у трейдеров по итогам торговой сессии на Мосбирже в среду, 7 июля. За день бумаги подорожали на +2,83% до 228,28 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к акциям компании на фоне новостей о пересмотре Минторгом США антидемпинговых и компенсационных таможенных пошлин в отношении компаний, входящие в группу НЛМК - NLMK Clabecq, NLMK Dansteel, NLMK La Louviere и NLMK Verona (европейские представительства). Пересмотр пошлин может открыть рынок США для продукции компании. Результаты пересмотра будут опубликованы не позднее 31 мая 2022 года.

Индекс Мосбиржи поднялся на +0,28% до 3895,1 пунктов. Индекс РТС упал на -0,22% до 1641,42 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:00 мск стоила 73,45 долларов за баррель (-1,45%). Российская валюта слабела 74,77 рублей за доллар.