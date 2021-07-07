«Анна Нетребко приглашает»: главное музыкальное событие этого года

18 сентября, в свой день рождения, известная оперная дива Анна Нетребко соберет знаменитых друзей со всего мира на главной сцене России – в Государственном Кремлевском дворце. Великолепную певицу, каждый раз покоряющую своих поклонников неподдельной искренностью и страстной манерой пения, приедут поздравить солисты ведущих оперных театров, популярные исполнители и выдающиеся деятели культуры. Среди них - Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Петр Бечала, Михаэль Фолле, Эльчин Азизов, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и многие другие, ранее выступавшие вместе с Анной на лучших концертных и театральных площадках мира. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

Гала-концерт станет грандиозным театрализованным шоу, полным ярких эмоций и сюрпризов. Благодаря невероятным декорациям и эффектному свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров. Для зрителей этот вечер станет не только уникальной возможностью насладиться искусством блистательной Анны Нетребко, но и редким шансом увидеть на одной сцене самых знаменитых артистов нашего времени. Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд «Арифметика добра», помогающий детям-сиротам.

Яркая, смелая и экспрессивная, Анна Нетребко – уникальный феномен нашего времени. Ее обожают, ей рукоплещут, каждое ее выступление – это обещание праздника даже для тех, кто далек от мира оперы. Она никогда не бывает скучной и никогда не повторяется, Анна - безусловная примадонна современной сцены. Стильная, эмоциональная и артистичная, Нетребко – обладательница множества титулов и музыкальных наград. Среди них - одиннадцать немецких премий ECHO Klassik, номинация на премию Grammy, а также почетный титул Kammersängerin, присужденный ей Венской государственной оперой. Нетребко – это не только необычайно красивый и сильный голос, харизма и щедрое обаяние, это захватывающая манера актерской игры и вживание в каждую роль. Она солирует на лучших оперных площадках мира, и везде ее выступления становятся самыми громкими событиями сезона. Она не просто покорила мировую сцену – Нетребко перевернула представление об оперном искусстве, за что журнал «Time» в свое время включил ее в первую тройку рейтинга «100 самых влиятельных людей мира».

В свой день рождения Анна Нетребко будет не только получать, но и щедро дарить подарки своим поклонникам.

Яркое созвездие в гостях у лучшей оперной певицы мира - не пропустите самый главный концерт 2021 года!

Организатор концерта — один из ведущих международных холдингов BERIN IGLESIAS ART (berin-iglesias.art), являющийся эксклюзивным представителем Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в России, СНГ и странах Балтии.