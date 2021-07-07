CNN: у вакцины Pfizer снижается эффективность при штамме коронавируса Delta

Правительство Израиля заявляет, что его анализ показал, что вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech менее эффективна против коронавируса, вызванного штаммом Delta, сообщает CNN.

Препарат Pfizer-BioNTech по прежнему предотвращает тяжелое течение болезни, в 93% случаев, по сравнению с 97%, о которых сообщалось в медицинском журнале The Lancet в мае. Однако при этом наблюдается общее снижение эффективности вакцины до 64%.

В заявлении министерства здравоохранения Израиля даются общие цифры, но не приводятся подробные данные исследования. Команда из Еврейского университета заявила, что еще слишком рано говорить о том, насколько штамм Delta влияет на эффективность вакцины.

Компания Pfizer заявила, что не может комментировать неопубликованные данные, но недавнее лабораторное исследование, которое она провела с медицинским отделением Техасского университета, показало, что ее вакцина эффективна против лабораторных версий штамма Delta.

