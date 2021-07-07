Nord Stream 2: «Фортуна» работает в Дании, «Черскому» — приготовиться к Германии

Строительство газопровода «Северный поток-2» близится наконец, к своему завершению. Несмотря на противодействие ряда зарубежных стран, американские санкции и имевшие место многочисленные провокации в отношении российских моряков, работы по прокладке трубопровода не прекращаются, приближая финал строительства.

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«Фортуна» ведёт вторую нитку в датских водах

Expert.ru получил последнюю информацию о строительстве газовой магистрали. Согласно свежему сообщению пресс-службы «Nord Stream-2 AG», российские суда не испытывают препятствий в осуществлении своей деятельности, работая в датских и германских водах. Оба наших основных строительных судна, «Академик Черский» и «Фортуна», продолжают выполнять свои задачи.



«Проект "Северный поток—2" продвигается, говорится в сообщении пресс-службы. — Морская часть одной из веток "Северного потока-2" была механически завершена. Прокладка трубопровода была завершена 4 июня 2021 года, а надводный ввод был выполнен 10 июня 2021 года. Таким образом, участки морского трубопровода, проложенные из России и Германии, были соединены между собой. После этого механического завершения выполняются необходимые пусконаладочные работы для подготовке к вводу газа».



В сообщении также говорится, что в настоящее время трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает прокладку второй нитки потока в ИЭЗ Дании. Указывается, что все работы выполняются в соответствии с необходимыми разрешениями.

«Академик Черский» приступит к работам 17 июля в германской ИЭЗ

Что касается второго российского трубоукладчика, судна «Академик Черский», то сообщается, что он проложит 2,6 км участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы также выполняются с соответствующими разрешениями. При этом «Nord Stream-2 AG» приводит ссылку на Уведомление для моряков 237/21 от управления водных путей и судоходства Германии. Согласно данному документу, указанные работы «Академик Черский» намерен провести в период с 17 июля по 15 августа текущего года.



«Корабль («Академик Черский») находится на месте с несколькими якорями, — говорится в Уведомлении. — Необходимо соблюдать безопасное расстояние не менее 1,25 морских миль до вышеупомянутого транспортного средства. Исключением являются другие транспортные средства, участвующие в строительных работах (например якорные, снабженческие и геодезические суда). Для обеспечения работ используются два транспортных средства».



Отдельно отмечается, что рабочие зоны следует обходить с повышенным вниманием и осторожностью. В районе запланированных трубопроводов запрещается рыбалка и постановка других судов на якорь. Предписано временно считаться с выровненными измерительными и маркировочными буями. Указывается, что в связи с погодой и истечением срока действия (указанного положения) могут произойти изменения. Уведомление действует до 16 августа с.г. включительно.



Согласно информации, почерпнутой на информационном ресурсе MarineTraffic, «Академик Черский» находится примерно в 30-35 км южнее острова Борнхольм. В 20 км юго-восточнее «Черского» находится «Фортуна», окружённая судами «Капитан Беклемишев», «Оссой», «Спасатель Карев», «Катунь», «Владислав Стрижов», «Умка», «Балтийский исследователь» и «Венгери».